Republica Moldova raporteaza un numar record de cazuri noi de COVID-19: 626 in 24 de ore

Republica Moldova a anuntat, miercuri, un numar record de cazuri de COVID-19 inregistrate in decurs de 24 de ore: 626 dupa procesarea a 2.311 teste, un bilant fara precedent de la inceputul epidemiei de coronavirus in aceasta tara, care intervine cu numai doua saptamani de reluarea normala a cursurilor in scoli.