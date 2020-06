Reputatul scriitor englez Lawrence Osborne adapteaza pentru marile ecrane memoriile corespondentului de razboi Jon Swain

Reputatul scriitor englez Lawrence Osborne, cunoscut pentru thrillerele pline de mister plasate în diverse locuri exotice din lume, va scrie adaptarea pentru marile ecrane a volumului de memorii din război „River of Time” al jurnalistului Jon Swain, informează The Hollywood Reporter, potrivit news.ro.

Osborne va fi producător executiv al proiectului împreună cu Nicholas Simon, CEO al companiei Indochina Productions.

„River of Time” a fost descris ca volum esenţial de memorii al epocii Războiului din Vietnam, iar acţiunea este centrată pe evenimentele din Cambodgia şi Saigon din perioada 1970 - 1975.

Swain, corespondent al Sunday Times şi AFP, a ajuns în Asia de sud-est la vârsta de 22 de ani şi a devenit una dintre cele mai importante figuri între corespondenţii de război stabiliţi la Phnom Penh.

Rolul lui a fost jucat de Julian Sands în filmul „The Killing Fields” (1984), despre khmerii roşii, al lui Roland Joffé, premiat cu trei Oscaruri.

O abordare britanică distinctă a războiului, „River of Time” a fost lansat în 1997.

„În urmă cu 25 de ani, am terminat de scris «River of Time» cu o durere în suflet şi o lacrimă în ochi. A fost scrisoarea mea de dragoste pentru lumea aceea pierdută şi încercarea mea de a face pace cu un trecut tumultuos, să mă împac cu amintirile mele despre teamă, durere şi moarte, pe care le-a întâlnit în mod normal ca tânăr corespondent de război în Indochina, între 1970 şi 1975... Speranţa şi convingerea mea sunt că scenariul va aduce la viaţă acele vremuri devastatoare poate chiar într-un mod mai intens decât a făcut-o cartea mea, deschizând ochii şi, mai presus de orice, va fi un omagiu pentru toate victimele nevinovate ale acelor războaie şi pentru prietenii mei care nu au reuşit să se întoarcă”, a transmis Swain.

Osborne a spus: „Mulţi ani am admirat cartea lui Jon Swain şi mi s-a părut mereu cel mai perspicace volum de memorii din acea perioadă pentru că evocă lumea Indochinei înainte de a fi distrusă de război. Swain a fost mereu propriul său stăpân în timpul războiului şi, astfel, aduce amintirii acestuia o sensibilitate persoanală. Recunosc Indochina lui la un nivel personal. Să respun povestea lui prin intermediul filmului înseamnă să mă apropii de un loc despre care am propriile amintiri”.

Producătorul Nicholas Simon a lucrat cel mai recent la filmul „Da 5 Bloods” al lui Spike Lee, care are în centru Războiul din Vietnam şi are a fost lansat în urmă cu câteva săptămâni de Netflix. Simon spune că rezonează cu „River of Time” pentru că şi el a plecat la vârsta de 22 de ani în Asia de sud-est şi a petrecut zece ani în Vietnam înainte de a înfiinţa Indochina Productions în Bangkok, în 2010.

Producătorii au în vedere începerea filmărilor în 2021.

Osbourne a mai fost implicat în proiecte cinematografice. Ecranizarea romanului său „The Forgiven” (2012) se află în producţie, cu Ralph Finnes şi Jessica Chastain în distribuţie şi John Michael McDonagh („The Guard”) în rol de regizor.

„Beautiful Animals”, publicat în 2017, cu acţiune plasată în Grecia, este dezvoltat de Amazon Studios, iar thrillerul „Hunters in the Dark” (2015), a cărui acţiune are loc în Cambodgia, va fi produs de Infinity Hill.

Cât priveşte noi scrieri, următorul roman al lui Osbourne, „The Glass Kingdom”, despre o femeie fugară în Bangkok, va fi lansat în august 2020.