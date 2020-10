Respinse zile la rand forțele armate azere a lansat un nou atac pe scara larga in Nagorno-Karabah. Razboiul devine TOTAL (VIDEO)

Trupele terestre azere au lansat sâmbătă un nou atac la scară largă asupra disputatei regiuni Nagorno-Karabah, potrivit agenţiei de presă ruse TASS, citată de dpa preluat de agerpres.

Vezi și: Dragoş Anastasiu: 'Suntem duşi cu pluta, sincer! În 2020! Şi avem pontaje, condică de prezenţă. 99% din pontajele pentru angajaţi sunt făcute la mişto'



Trupele au avansat asupra regiunii, deţinută de creştini armeni separatişti, atât din nord, cât şi din sud, a raportat agenţia de presă citând armata armeană.



Nu a fost posibilă imediat verificarea informaţiilor din surse independente.



Puterile mondiale au cerut încetarea focului între Azerbaidjan şi Armenia de duminică, când luptele pentru regiune, care este oficial parte a Azerbaidjanului predominant musulman, au erupt din nou.

Journalists scramble for shelter as another Azerbaijani artillery barrage targets the city of Stepanakert just now, for the third time today.



Azerbaijani attacks on towns in Karabakh have risen sharply over the last two days pic.twitter.com/kLA1mPqPey