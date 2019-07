Restaurantele ar putea fi obligate sa le ofere gratuit clienților apa. De la robinet

Restaurantele și instituțiile publice sunt obligate să pună, gratuit, la dispoziția oamenilor apă potabilă de la robinet. Un proiect de lege în acest sens a fost adoptat de Senat și avizat pozitiv de Guvern. Clienții localurilor ar putea plăti note mai mici dacă vor consuma apă de la robinet. Ospătarii ar putea fi obligați să The post Restaurantele ar putea fi obligate să le ofere gratuit clienților apă. De la robinet appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.