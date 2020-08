Restaurantele si cafenelele din interiorul cladirilor se redeschid de la 1 septembrie

Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat joi, 27 august, Hotararea numarul 43, care prevede ca restaurantele si cafenelele din interiorul cladirilor, inclusiv in cazul unitatilor de cazare, se redeschid incepand cu 1 septembrie. Prevederea se aplica in judetele unde incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este mai mica sau egala cu 1,5/1000 de locuitori.