Restaurarea Cetatii Taranesti de la Saschiz, intarziata din cauza lipsei fortei de munca

Primarul comunei Saschiz, Ovidiu Soaita, sustine ca desi administratia locala are proiecte finantate in valoare de aproximativ 10 milioane de euro, firmele nu se mai prezinta la licitatii, iar cele care se prezinta, precum si cea care lucreaza la restaurarea Cetatii de Refugiu din secolul XIV, sunt in intarziere din cauza lipsei fortei de munca.