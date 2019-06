Restricții de viteza pe Autostrada Soarelui. Cat va dura intervenția echipelor CNAIR

Echipele de intervenţie rapidă ale CNAIR acţionează luni pe Autostrada Soarelui, unde un rost de dilataţie a ridicat două dale, din cauza căldurii, informează CNAIR, conform Agerpres. Potrivit estimărilor CNAIR, intervenţia va dura până la ora 14:00. Zona a fost semnalizată corespunzător şi a fost instituită o restricţie de viteză de 40 km/h, precizează CNAIR, The post Restricții de viteză pe Autostrada Soarelui. Cât va dura intervenția echipelor CNAIR appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.