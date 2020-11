Restricțiile dure din Belgia funcționeaza: scade numarul de noi infectari

După două luni de creştere constantă a cazurilor de infectare cu noul coronavirus, devenind astfel ţara cea mai afectată din Europa de pandemia de COVID-19, Belgia asistă la o reducere a numărului de contagieri pe măsură ce se remarcă efectul restricţiilor progresive impuse pentru a frâna răspândirea virusului, relatează EFE, preluată de Agerpres. “Am constatat […] The post Restricțiile dure din Belgia funcționează: scade numărul de noi infectări appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.