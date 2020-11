Restricțiile dure din Europa par sa funcționeze (New York Times)

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, noile rate ale cazurilor de coronavirus scad pentru prima dată în câteva luni în întreaga Europă, după ce au fost stabilite noi restricții. Aceasta este o schimbare semnificativă față de acum două săptămâni, când agenția a raportat aproximativ două milioane de infecții noi pe săptămână pe tot continentul, relatează New […] The post Restricțiile dure din Europa par să funcționeze (New York Times) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.