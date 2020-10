Restricționarea accesului la informații publice, pregatita in Parlament

Mai mulți deputați PSD și PNL vor să îngrădească accesul la informații de interes public prin impunerea de taxe discreționare, dar și prin a le oferi posibilitatea autorităților să refuze să transmită informații de interes public dacă sunt solicitate „cu rea credință”. O inițiativă legislativă înregistrată săptămâna aceasta la Parlament vizează modificarea legii 544/2001 privind […] The post Restricționarea accesului la informații publice, pregătită în Parlament appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.