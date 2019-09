Restrictii de circulatie in statiunea Mamaia pentru desfasurarea H3RO by Trichallenge

Cea de-a 11-a ediție a H3RO by Trichallenge aduce la start nu mai puțin de 1.300 de participanți, inclusiv 200 de sportivi veniți din toate colțurile lumii.Evenimentul, care se va desfășura în perioada 20 -22 septembrie 2019 în stațiunea Mamaia, este finanțat de Primăria Municipiului Constanța și organizat de către ACS SMARTATLETIC.Potrivit organizatorilor, dintre cei 200 de străini ce reprezintă 38 de țări, nu mai puțin de 78 de sportivi reprezintă Elitele, cel mai înalt nivel de performanță la nivel global.- începând cu data de 19 septembrie, ora 21:00, până în data de 22 septembrie, ora 08:00, se vor bloca 2 benzi de circulație pe bulevardul Mamaia, respectiv banda 1 și 2 pe sensul de mers dinspe Năvodari spre Constanța, pe o distanță de aproximativ 300 de metri, înainte de sensul giratoriu de la hotel Rex – rond Mesogios până la intrarea la restaurant Pinguin. Se va lăsa liberă pentru circulație banda 3 sensul de mers spre Constanța;- în data de 21 septembrie se va restricționa complet traficul pe bulevardul Mamaia pe cele 3 benzi de circulație pe sensul de mers dinspre Năvodari spre Constanța, între orele 08:00 – 17:00, între hotel Voila Holiday și restaurant On Plonge Junior, la 250 de metri după sensul giratoriu de la hotel Meridian. Traficul înspre Constanța se va face pe banda de la axul drumului de pe sensul opus, departajat cu garduri/balize temporare între sensuri;- în data de 22 septembrie, între orele 08:00 – 14:00, se va bloca total bulevardul Mamaia pe cele 3 benzi de circulație dinspre lacul Siutghiol, între hotel Voila Holiday și restaurant On Plonge Junior. Traficul înspre Constanța se va face pe banda de la axul drumului de pe sensul opus, departajat cu garduri/balize temporare între sensuri.Competiția va îngloba două Campionate Naționale, o Cupă a României și o Cupă Europeană. Anul acesta aduce și două Campionate Naționale în cadrul festivalului de triatlon ce va avea loc în Mamaia: Distanță Half și Supersprint. De asemenea, competiția va găzdui și Cupa României la Aquathlon.Anul acesta, H3RO by TriChallenge își consolidează relevanța la nivel continental și devine gazdă a Cupei Europene de Triatlon Sprint.