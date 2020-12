Restrictii de circulatie noi in Turcia. Oamenii nu mai au voie sa iasa din case in weekend

Turcia va impune restrictii de deplasare in weekenduri si pe timp de noapte in restul zilelor saptamanii, pentru a lupta contra raspandirii coronavirusului, a anuntat luni presedintele Recep Tayyip Erdogan, dupa ce numarul de cazuri noi de infectare si de decese a atins niveluri record in ultimele saptamani, transmite Reuters.