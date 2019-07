Restrictii de circulatie pe o strada din Iasi! Pe unde vor fi deviate autobuzele CTP

autobuzele CTP google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Avand in vedere lucrarile de refacere a carosabilului care se executa pe strada Vasile Lupu , in perioada 30.07.2019 – 03.08.2019 circulatia autobuzelor de pe traseele 20 si 47 va fi deviata pe strada Tatarasi , dupa cum urmeaza : Traseul 20 sensul de mers Tg. Cucu – Tatarasi Sud va avea itinerariul : Tg. Cucu – Bd. Tudor Vladimirescu – Str. Tatarasi – Dr. Savini – Tatarasi Sud Autobuzele de pe traseul 47, intre Tudor Vladimirescu si Dr. Savini vor circula in ambele sensuri pe itinerariul T. Vladimirescu – Str. Tatarasi – Dr. Savini; Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...