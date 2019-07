Restrictii de circulatie pe o strada din municipiul Iasi

restrictii de circulatie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Restrictii de circulatie pe strada Crihan timp de trei zile. Municipalitatea ieseana anunta ca in perioada 8 - 10 iulie, intre orele 8:00 - 18:00, vor fi impuse restrictii de circulatie pe strada Anton Crihan. Masura este luata ca urmare a lucrarilor de ridicare la cota a capacelor de canal de pe artera mentionata. Lucrarile vor fi efectuate de SC Citadin SA, in functie de conditiile meteorologice. Concret, circulatia autovehiculelor va fi restrictionata pe traseul cuprins intre strada Cerna (tronsonul perpendicular al strazii Anton Crihan si strada Pantelimon Halipa). In timpul lucrarilor pe tronsonul mentionat va fi asigurat accesul masinilor de interventie ale Ambulantei, Politiei, Jandarm ...