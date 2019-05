Restrictii de circulatie pe o strada importanta din Iasi

strada Beldiceanu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In cursul zilei de marti, 7 mai, intre orele 8.00 si 18.00, echipele Citadin SA vor face reparatii, in functie de conditiile meteorologice, pe strada Beldiceanu din cartierul Tatarasi - Eternitate. In perioada mentionata traficul rutier pe aceasta artera va fi oprit. Cum arata lucrarile la podul peste Bahlui din Cicoarei- FOTO In timpul lucrarilor pe strada respectiva va fi asigurat accesul masinilor de interventie ale Ambulantei, Politiei, Jandarmeriei si Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. Galerie Foto ...