Restrictii de circulatie pentru reparatii la Breteaua de conectare cu DN 39

Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța informează că, pentru efectuarea unor lucrări de reparații, pe 10 și 11 iulie 2019 se vor institui restricții de circulație pe Breteaua de conectare cu DN 39.Etapa 1 – frezarea denivelărilor pe partea carosabilăPe 10 iulie 2019, între orele 7.30 – 14.00, pe sectorul de drum de la km 0+150 până la km 0+460, circulația se va desfășura alternativ pe contrasens, sub îndrumarea piloților de trafic.Pe 10 iulie 2019, între orele 14.30 – 20.45, pe sectorul de drum de la km 0+500 până la km 0+130, circulația se va desfășura alternativ pe contrasens, sub îndrumarea piloților de trafic.Etapa 2 – așternere strat de uzură pe partea carosabilăPe 11 iulie 2019, între orele 7.30 – 14.00, pe sectorul de drum de la km 0+150 până la km 0+460, circulația se va desfășura alternativ pe contrasens, sub îndrumarea piloților de trafic.Pe 11 iulie 2019, între orele 14.30 – 20.30, pe sectorul de drum de la km 0+500 până la km 0+130, circulația se va desfășura alternativ pe contrasens, sub îndrumarea piloților de trafic.