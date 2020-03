Restrictii la Salina Turda! Doar cate 100 de persoane admise simultan

Salina Turda

Conducerea Salina Turda anunţă restrictii temporare privind accesul vizitatorilor in cadrul obiectivului turistic.

"Având în vedere măsurile speciale luate de Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Primăriei Municipiului Turda cât și pentru siguranța sănătății dumneavoastră in vederea limitarii raspandirii infectiei cu noul virus COVID -19, numarul maxim de vizitatori in Salina Turda simultan va fi de maxim 100 persoane. Turistii care depasesc acest numar sunt rugati sa astepte iesirea vizitatorilor pentru a nu depasi restrictiile impuse. Pentru grupuri organizate de persoane va rugam sa va anuntati vizita pentru o programare orara prealabila. VĂ MULȚUMIM PENTRU ÎNȚELEGERE!", arată reprezentanţii Salina Turda.

