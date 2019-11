Restrictii rutiere in aceasta seara pentru meciul Romania-Suedia. Metrorex prelungeste programul

În această seară se joacă unul din meciurile decisive pentru calificarea României la Euro 2020. Partida România – Suedia va avea loc în această seară de la ora 21.45, pe Arena Naţională din București. Având în vedere ora înaintată la care se termină meciul, Metrorex a decis să prelungească programul. Astfel, circulaţia trenurilor de metrou The post Restricţii rutiere în această seară pentru meciul România-Suedia. Metrorex prelungeşte programul appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.