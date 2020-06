Restrictiile ce trebuie respectate in hoteluri pe durata starii de alerta si dupa aceasta (opinie)

Funcţionarea hotelurilor pe durata stării de alertă trebuie să ţină cont de triajul epidemiologic al turiştilor, de standarde de igienă ridicate în spaţiile de cazare, de respectarea unei distanţe fizice impuse între persoane şi o serie de interdicţii şi restricţii privind servirea alimentelor şi băuturilor, se arată într-un material de opinie elaborat de experţii unei companii de consultanţă legală. 'Hotărârea de Guvern nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă stabileşte, printre altele, primele măsuri privind funcţionarea industriei hoteliere şi a activităţilor conexe pe durata stării de alertă, dar şi restricţiile care trebuie respectate de operatorii din domeniu (...) Echipele de conducere ale operatorilor economici din industrie trebuie să dezvolte şi să pună în aplicare un plan de acţiune, adaptat situaţiei, cu respectarea recomandărilor autorităţilor locale şi naţionale de sănătate publică, având ca scop prevenirea răspândirii virusului, gestionarea eficientă a cazurilor, dacă apar, şi atenuarea impactului în rândul clienţilor şi al personalului', arată Diana Stan, Senior Associate în cadrul Reff & Asociaţii | Deloitte Legal România. Pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 principalele obligaţii pe care operatorii din domeniul hotelier trebuie să le respecte, conform Hotărârii 394/2020, sunt legate de asigurarea triajului epidemiologic şi a dezinfectării obligatorii a mâinilor la intrarea în sediu, atât pentru personalul propriu, cât şi pentru vizitatori, în condiţiile stabilite prin Ordinul nr. 874/81/2020, şi de respectarea normelor de prevenire stabilite prin Ordinul nr. 1731/832/2020, printre care se numără şi dezvoltarea şi punerea în aplicare a planurilor de acţiune menţionate anterior, precizează experţii. 'Un astfel de plan de acţiune trebuie să prevadă, în principal, optimizarea comunicării între conducere şi personal şi, respectiv, între conducere şi clienţi, astfel încât aceştia să poată furniza şi obţine rapid informaţii cu privire la măsurile preventive adoptate sau alte servicii solicitate de clienţi (medicale/farmaceutice), cu privire la incidentele care pot apărea în unitatea de cazare, precum şi pentru a promova o serie de mesaje-cheie în rândul oaspeţilor, cum ar fi regulile de distanţare socială, igiena mâinilor şi cea respiratorie. În plus, planul trebuie să includă politica de ocupare a camerelor privind persoanele însoţitoare, în situaţia în care există un caz suspect de COVID-19, şi asigurarea unei truse medicale, la recepţie, ce va fi pusă la dispoziţia cadrelor medicale solicitate pentru consultul cazurilor suspecte. Trusa trebuie să conţină dezinfectant/şerveţele cu efect antibacterian pentru curăţarea suprafeţelor, măşti pentru faţă/ochi, mănuşi, şorţ de protecţie, halat medical, sac pentru deşeuri, toate de unică folosinţă', se precizează în analiza citată. Operatorii de hoteluri trebuie să aibă în vedere monitorizarea oaspeţilor care pot fi bolnavi de către personalul de la recepţie, cu respectarea reglementărilor privind protecţia datelor cu caracter personal şi a dreptului la viaţă privată şi confidenţialitate, conducerea şi serviciile medicale fiind îndreptăţite să evalueze situaţia şi să ia deciziile corespunzătoare. Planul va impune şi spălarea şi dezinfecţia suprafeţelor din camere şi spaţii comune cu frecvenţă mai crescută decât de obicei, cu soluţii dezinfectante pe bază de alcool sau clor, avizate conform legii, subliniază în analiza sa Diana Stan. Iniţial, prin Hotărârea 394/2020 a fost menţinută măsura suspendării consumului de produse alimentare şi de băuturi alcoolice şi nealcoolice în spaţiile comune de servire a mesei din restaurante, hoteluri, moteluri, pensiuni, cafenele sau alte localuri publice, din interiorul clădirilor. În spaţiile menţionate au fost permise doar activităţi de preparare a hranei şi comercializare a produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în incintele respective (room service/take away). De la 1 iunie, în contextul reducerii graduale a restricţiilor, sunt permise prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice doar în spaţiile exterioare, în aer liber, şi cu anumite restricţii. Astfel, este obligatorie asigurarea unei distanţe de minimum doi metri între mese, iar la fiecare masă pot sta maximum patru persoane, dacă sunt din familii diferite (Ordinul nr. 966/1809/105/2020). Ordinul menţionat mai prevede instalarea la intrarea pe terasă şi la grupurile sanitare a dispozitivelor cu produse biocide avizate, necesare dezinfectării mâinilor clienţilor, precum şi informarea acestora cu privire la modul de utilizare şi stabilirea de circuite cu sens unic ce trebuie parcurse de clienţi în interiorul terasei, astfel încât să se limiteze contactele între clienţi, şi amplasarea de semnalizări verticale pentru a facilita circulaţia clienţilor pe terasă. În plus, se interzice transferul meniurilor, solniţelor, olivierelor şi al altor obiecte de pe o masă pe alta. Acestea vor fi dezinfectate după plecarea clienţilor de la o masă şi, unde este posibil, se vor folosi meniuri de unică folosinţă. De asemenea, ordinul mai prevede interzicerea consumului de produse în picioare, pentru a minimiza circulaţia clienţilor în interiorul terasei. Nu în ultimul rând, pentru servirea mesei, personalul va purta mască şi mănuşi, iar după fiecare client/grup va efectua dezinfecţia meselor cu produse biocide care necesită un timp minim de contact, avizate de către Comisia Naţională pentru Produse Biocide. 'Potrivit Ordinului 1731/2020, într-o primă etapă, o serie de activităţi adiacente industriei hoteliere rămân interzise, cum ar fi locurile de joacă, locurile special amenajate pentru fitness, saune, piscina interioară din incinta hotelurilor, iar folosirea lifturilor va fi permisă doar dacă este strict necesar şi numai de către cel mult două persoane simultan, de preferat din aceeaşi familie, care vor purta măşti de protecţie în tot timpul folosirii liftului', evidenţiază analiza legală citată. Începând cu 1 iunie, prin modificările aduse Hotărârii 394/2020, este permis accesul persoanelor pe plajele amenajate, cu asigurarea obligatorie de şezlonguri pentru fiecare dintre persoanele prezente şi o distanţă de minimum doi metri între şezlongurile care sunt utilizate de persoane din familii diferite. La aceste reguli se adaugă şi respectarea normelor privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activităţile de operare a plajelor turistice stabilite prin Ordinul nr. 969/1810/1166/2020, mai arată experţii Reff & Asociaţii | Deloitte Legal România.