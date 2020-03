Restrictiile privind circulatia persoanelor in afara locuintei au intrat in vigoare

Ordonanta militara 3 prin care se interzice circulatia tuturor persoanelor in afara locuintei, cu exceptia celor care merg la serviciu, la cumparaturi de prima necesitate, pentru animalele de companie sau pentru donare de sange a intrat in vigoare miercuri.

Cei peste 65 de ani pot iesi in intervalul 11:00 - 13:00 / Documentele necesare celor aflati in situatiile exceptate de la aplicarea interdictiilor

Cei peste 65 de ani se pot deplasa doar in intervalul 11 - 13. Exceptie, in cazul celor cu varsta de peste 65 de ani fac cei care se deplaseaza in interes profesional sau agricultorii. Cei aflati in situatiile exceptate de la aplicarea interdictiilor trebuie sa aiba asupra lor cartea de identitate si legitimatie de serviciu sau o adeverinta de la angajator, pentru cei care nu pot lucra de acasa si trebuie sa se deplaseze la serviciu si o declaratie pe proprie raspundere pentru orice alte situatii indicate in textul ordonantei. Tot de la aceasta ora, toate persoanele care intra in Romania vor fi plasate in izolare sau, dupa caz,in carantina.

Ce prevede Ordonanta militara nr. 3 cu privire la circulatia persoanelor

Art. 1. – Se interzice circulatia tuturor persoanelor in afara locuintei/gospodariei, cu urmatoarele exceptii:

a) deplasarea in interes profesional, inclusiv intre locuinta/gospodarie si locul/locurile de desfasurare a activitatii profesionale si inapoi;

b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acopera necesitatile de baza ale persoanelor si animalelor de companie/domestice, precum si bunuri necesare desfasurarii activitatii profesionale;

c) deplasarea pentru asistenta medicala care nu poate fi amanata si nici realizata de la distanta;

d) deplasarea din motive justificate, precum ingrijirea/ insotirea copilului, asistenta persoanelor varstnice, bolnave sau cu dizabilitati ori deces al unui membru de familie;

e) deplasarile scurte, in apropierea locuintei/gospodariei, legate de activitatea fizica individuala a persoanelor (cu excluderea oricaror activitati sportive de echipa), cat si pentru nevoile animalelor de companie/domestice;

f) deplasarea in scopul donarii de sange, la centrele de transfuzie sanguina;

g) deplasarea in scop umanitar sau de voluntariat;

h) deplasarea pentru realizarea de activitati agricole;

i) deplasarea producatorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare.

Art. 2. – Circulatia persoanelor care au implinit varsta de 65 de ani, in afara locuintei/gospodariei, este permisa numai in intervalul orar 11.00 – 13.00, strict pentru urmatoarele motive:

a) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acopera necesitatile de baza ale persoanelor si animalelor de companie/domestice;

b) deplasarea pentru asistenta medicala care nu poate fi amanata si nici realizata de la distanta;

c) deplasarea din motive justificate, precum ingrijirea/ insotirea unui minor, asistenta altor persoane varstnice, bolnave sau cu dizabilitati, ori in cazul decesului unui membru de familie;

d) deplasari scurte, in apropierea locuintei/gospodariei, legate de activitatea fizica individuala a persoanelor (cu excluderea oricaror activitati fizice colective), cat si pentru nevoile animalelor de companie/domestice.

Art. 3. – Circulatia persoanelor prevazute la art. 2, in exteriorul locuintei/ gospodariei, este permisa si in afara intervalului orar 11.00 – 13.00, daca aceasta se face in interes profesional ori pentru realizarea de activitati agricole.

Art. 4. – (1) Pentru verificarea motivului deplasarii:

a) angajatii prezinta legitimatia de serviciu sau adeverinta eliberata de angajator;

b) persoanele fizice autorizate, titularii intreprinderilor individuale, membrii intreprinderilor familiale, liber profesionistii si persoanele care practica activitati agricole prezinta o declaratie pe propria raspundere, completata in prealabil.

(2) Pentru verificarea motivului deplasarii in alte situatii decat cele prevazute la alin.(1), se prezinta o declaratie pe propria raspundere, completata in prealabil.

(3) Declaratia pe propria raspundere trebuie sa cuprinda numele si prenumele, data nasterii, adresa locuintei, motivul si locul deplasarii, data si semnatura.

(4) Adeverinta eliberata de angajator sau declaratia pe propria raspundere pot fi prezentate personalului autoritatilor abilitate si prin intermediul telefonului, tabletei sau unui dispozitiv electronic similar.

Alte prevederi ale Ordonantei

Art. 5. – (1) Se instituie masura izolarii la domiciliu sau, dupa caz, carantinarii pentru toate persoanele care intra in Romania.

Art. 6. – (1) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa identifice si sa tina evidenta persoanelor fara adapost, precum si sa asigure adapostirea si ingrijirea acestora.

(2) Evidenta persoanelor fara adapost se actualizeaza si se raporteaza saptamanal la Centrul judetean/al Municipiului Bucuresti de coordonare si conducere a interventiei.

(3) Masura se aplica incepand cu data publicarii prezentei ordonante militare in Monitorul oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 7. – (1) Institutiile publice si operatorii economici au obligatia de a marca zona destinata accesului cetatenilor/clientilor si suprafata de relatii cu publicul/vanzare cu semne vizibile care sa orienteze persoanele in respectarea unei distante de siguranta de minimum 1,5 metri.

(2) Administratorii pietelor agroalimentare au obligatia de a organiza activitatea de vanzare astfel incat sa se pastreze o distanta sociala intre producatorii agricoli, comercianti si cumparatori. Comerciantii si producatorii agricoli aflati in pietele agroalimentare sunt obligati sa adopte masuri de protectie impotriva raspandirii COVID-19, respectiv sa poarte manusi si masti.

(3) Masura se aplica incepand cu data publicarii prezentei ordonante militare in Monitorul oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 8. – Se suspenda toate zborurile efectuate de operatori economici aerieni spre Franta si Germania si din Franta si Germania catre Romania, pentru toate aeroporturile din Romania, pentru o perioada de 14 zile.

(2) Masura nu se aplica zborurilor efectuate cu aeronave de stat, zborurilor de transport marfa si corespondenta, umanitare sau care asigura servicii medicale de urgenta, precum si autorizarilor tehnice necomerciale.

(3) Masura se aplica incepand cu data de 25 martie 2020, ora 23.00, ora Romaniei.

Art. 9. – (1) Se interzice accesul pilotilor la bordul navelor, sosite din zonele de risc rosii/galbene in porturile maritime romane, daca nu dispun de echipament de protectie stabilit de Directia de sanatate publica Constanta sau daca navele nu au efectuat perioada de carantinare de 14 zile de la ultimul port de escala situat intr-o zona de risc rosie/galbena.

(2) Se interzice accesul navelor maritime si fluvio-maritime in porturile situate pe Dunarea maritima, pana la efectuarea perioadei de carantinare de 14 zile de la ultimul port de escala situat intr-o zona rosie/galbena, in urmatoarele doua zone de stationare in ancora:

a) rada portului Sulina, pentru navele care vin dinspre Marea Neagra;

b) Dunarea, mila marina 44, pentru navele care vin dinspre canalul Bastroe.

(3) Masura se aplica incepand cu data publicarii prezentei ordonante militare in Monitorul oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 10. – Ministerul Apararii Nationale asigura, la solicitarea ministrului afacerilor interne:

a) preluarea in paza a unor obiective a caror protectie este asigurata in prezent de catre Jandarmeria Romana;

b) personal si mijloace logistice pentru sprijinirea activitatilor de ordine publica;

c) personal si mijloace logistice pentru sprijinirea activitatilor Politiei de Frontiera Romane, in punctele de trecere a frontierei de stat.

Art. 11. – Pentru verificarea respectarii conditiilor de carantinare sau izolare la domiciliu, institutiile de securitate nationala vor proiecta sisteme de comunicatii si aplicatii informatice, necesare Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Sanatatii si autoritatilor locale, pentru a comunica in timp real si permanent cu persoanele carantinate sau izolate la domiciliu.

Art. 12. – (1) Documentele care expira pe perioada starii de urgenta, eliberate de autoritatile publice, pot fi preschimbate intr-un termen de 90 de zile de la data incetarii starii de urgenta.

Art. 13. – (1) Dupa alineatul (2) al articolului 2 din Ordonanta militara nr.2/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID -19, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.232 din 21 martie 2020, se introduce un nou alineat, alin.(21), cu referire la activitati permise in centrele comerciale, cu urmatorul cuprins:

„(21) Suspendarea temporara a activitatii comerciale potrivit alin.(1) nu se aplica:

a) vanzarii produselor electronice si electrocasnice de catre operatorii economici care asigura livrarea la domiciliul/sediul cumparatorului;

b) vanzarii produselor si serviciilor de optica medicala.”

