Restrictiile vor fi eliminate de peste jumatate dintre prefecturile Japoniei in pofida testarii insuficiente

Peste jumătate dintre prefecturile Japoniei au decis să relaxeze restricţiile de circulaţie impuse populaţiei în cadrul răspunsului la pandemia de coronavirus, a declarat vineri guvernul nipon, deşi ţara nu şi-a intensificat testările pentru depistarea COVID-19, notează DPA, potrivit Agerpres.

Din cele 47 de prefecturi ale ţării, 27 sunt gata să relaxeze restricţiile privind şederea la domiciliu, a declarat presei Yasutoshi Nishimura, ministrul responsabil pentru revitalizarea economică.De asemenea, unsprezece prefecturi vor elimina solicitările de închidere a firmelor, iar 16 vor relaxa restricţiile privitoare la acestea, a completat Nishimura."Nu ştim când şi unde numărul celor infectaţi cu noul coronavirus va creşte. Vom intensifica activitatea economică după ce vom lua măsuri minuţioase pentru prevenirea infecţiilor", a adăugat ministrul.Deciziile prefecturilor vin în contextul în care numărul de cazuri noi de coronavirus din Japonia a scăzut în ultimele zile.

Japonia a confirmat joi 96 de cazuri noi de COVID-19, pentru prima dată sub 100 de la sfârşitul lunii martie.



Până în prezent, ţara a raportat 16.361 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, dintre care 619 soldate cu decese, potrivit bilanţului postului public de televiziune nipon NHK.



Unele voci critice susţin însă că cifrele reale sunt mult mai mari, în condiţiile în care guvernul premierului Abe ar fi limitat în mod intenţionat testările.



Japonia a efectuat până în prezent doar 1,49 teste la mia de persoane, comparativ cu 12,54 de teste la mie în Coreea de Sud şi cu 32,89 de teste la mia de persoane în Germania, potrivit Our World in Data, o echipă de cercetare de la Universitatea din Oxford.



Miercuri, Ministerul Sănătăţii a precizat că intenţionează să elimine cerinţa ca o persoană să prezinte febră de 37,5 grade Celsius sau mai mare timp de patru zile pentru a putea fi testată.