Retailer: Romanii cheltuiesc in medie 200 de lei pentru jucariile de Craciun. 25% dintre cadouri sunt comandate de Black Friday

Românii cheltuiesc în medie 200 de lei pentru jucăriile de Crăciun, în creştere constantă de la an la an, iar cei mai mulţi copii primesc 2-3 jucării, cei cu vârsta de 4-5 ani chiar mai multe, iar cei mari mai puţine, dar mai scumpe, arată datele EduClass.ro, magazin de jucării educaţionale. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); ”Părinţii caută pentru Crăciun jucării care să antreneze întreaga familie, astfel încât să profite de timpul liber împreună. Bugetul mediu pentru un cadou de Crăciun este de 200 de lei, în creştere cu 15% faţă de anul precedent, iar cei mai mulţi achiziţionează 2-3 jucării”, arată magazinul. Pregătirile pentru Crăciun încep odată cu Black Friday, când se comandă aproximativ 25% dintre cadouri. Aici sunt incluse însă şi comenzile pentru Moş Nicolae, unde media comenzii este de 150 de lei. Cele mai multe comenzi sunt însă înregistrate în luna decembrie, 35% în prima săptămână, respectiv perioada 10-20 decembrie - 40% dintre comenzi, când numărul acestora creşte de 5 ori faţă de o perioadă obişnuită din an. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Cele mai multe sunt făcute online, însă un procent în creştere constantă preferă în această perioadă showroomul EduClass (15-20%). ”Remarcăm o creştere considerabilă şi în prima parte a acestei perioade aglomerate, pe fondul experienţei clienţilor noştri cu livrările. Preferă să comande din timp, pentru a nu avea surprize sau, dacă întârzie cu comenzile, vin în showroom. În showroom vin şi cei care caută recomandări sau au de cumpărat cadouri şi pentru alţi copii, nu doar ai lor. Se caută jocuri în care să poată fi implicaţi şi ...