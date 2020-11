Reteaua statiilor de incarcare pentru autoturismele electrice din Capitala va fi extinsa

Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a anunţat vineri că a convenit cu primarul general al Capitalei să fie extinsă reţeaua staţiilor de încărcare pentru autoturismele electrice. El a mai spus că pentru extinderea acestor reţele, PMB are la dispoziţie 23 milioane lei din Fondul de mediu, iar programul va fi prelungit cu cel puţin o lună. La rândul său Nicuşor Dan a afirmat că există bani pentru staţiile de încărcare, iar aplicaţia va fi făcută până la finalul acestei luni şi va fi implementată anul viitor, informează News.ro.

„Am convenit împreună cu domnul primar general că atâta vreme cât municipiul Bucureşti era printre puţinele oraşe din România care nu au aplicat pentru extinderea reţelelor de încărcare a autoturismelor electrice, staţiile de încărcare, are la dispoziţie Primăria Capitalei în acest sens, în bugetul Fondului de mediu, suma de 23 milioane lei. Deşi programul s-ar fi terminat la 30 octombrie, am hotărât împreună cu colegii de la Fondul de mediu să îl prelungim cu cel puţin o lună, pentru ca Primăria Capitalei să poată să aplice şi să beneficieze de aceste staţii de încărcare”, a declarat Mircea Fechet vineri într-o conferinţă de presă la Ministerul Mediului.

El a mai spus că au fost discuţii şi despre problema managementului deşeurilor, în contextul în care Capitala generează aproape un sfert din cantitatea de deşeuri care este produsă la nivelul întregii ţări.

„De asemenea, un alt punct sensibil şi un alt punct grav despre care am discutat se referă la managementul deşeurilor în municipiul Bucureşti şi în împrejurimi. Aici, aşa cum am anunţat şi cu alte ocazii, din nefericire, atunci când vorbim despre colectare separată a deşeurilor, când vorbim despre reciclare, municipiul Bucureşti, deşi generează aproape un sfert din cantitatea de deşeuri care se generează la nivelul întregii Românii, Capitala este sub media naţională la aceşti indicatori. Am avut o discuţie lungă şi pe acest subiect şi anunţ că foarte repede vom demara nişte protocoale concrete prin care, împreună cu Administraţia Judeţului Ilfov, într-un parteneriat cu Ministerul Mediului, cu Fondul de mediu, dacă este cazul şi bineînţeles cu Primăria Generală a Capitalei să venim cu o soluţie serioasă şi concretă pe termen mediu şi lung pentru gestionarea deşeurilor în municipiul Bucureşti, în perioada următoare”, a completat Fechet.

Nicuşor Dan a adăugat, privitor la staţiile de încărcare că există banii necesari şi „vom face aplicaţia până la sfârşitul lunii noiembrie şi o vom implementa anul care urmează, pentru că stimularea trecerii de la benzină şi motorină la electric este importantă pentru poluarea aerului în Bucureşti”.

Primarul general a vorbit şi despre problema deşeurilor precum şi despre Centura verde a Bucureştiului.

„Una dintre cele mai mari probleme ale Bucureştiului este cea a deşeurilor şi aici e doar începutul unei discuţii pe care o să o avem cu Ministerul Mediului şi cu Consiliul Judeţean Ilfov, pentru că este o problemă comună pentru Bucureşti şi pentru Ilfov. Am vorbit cu ministrul Mediului şi cu prim-ministrului, pentru că e vorba de finanţare aici, despre Centura verde sau, dacă vreţi, perdeaua de protecţie care să reducă cantitatea de praf care vine din câmpia din jurul Bucureştiului în Capitală. Este o discuţie pe care trebuie să o continuăm până ajungem la proiectul efectiv şi trecem la exproprieri şi la realizarea acestei Centuri verzi”, a conchis Dan.