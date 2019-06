Reteta de SUCCES, cautata de un iesean tocmai prin Canada! Daca aplica aceasta metoda, poate deveni MILIONAR! Are un exemplu REAL! FOTO

Dorian Dumitrascu si Relu Cojocaru google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Apicultorii din judet pleaca in alte tari pentru schimburi de experienta si pentru a invata cum se face apicultura performanta • Unul dintre iesenii marcati de vizita in Canada povesteste cum traiesc apicultorii de acolo • Conationalul sau, stabilit in Canada de 20 de ani, explica diferentele si asemanarile dintre Romania si Canada • "Aici, statul nu te ajuta cu bani, asa cum se intampla in Romania, sa iti faci un business in apicultura insa, iti reduce taxele daca te dezvolti", spune apicultorul stabilit in Canada In ultimii ani, apicultorii din judet au prins "gustul" schimburilor de experienta cu specialisti din alte state si astf ...