Reteta minune! Daca bei aceasta bautura vei avea un abdomen perfect

bautura care te scapa de burta google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Numeroase persoane isi doresc, in special, vara sa arate impecabil. Din fericire, acest scop este usor de atins, avand in vedere ca exista tot felul de metode prin care poti elimina kilogramele nedorite sau poti scapa de grasimea de pe burta. Un astfel de truc il vei gasi in materialul de mai jos. Metoda, pe care ti-o propunem, este una extrem de simpla. Ai nevoie de cateva ingrediente, care se regasesc in bucataria ta, cu ajutorul carora iti vei prepara bautura. Asadar, pentru inceput trebuie sa te asiguri ca ai produsele de mai jos. Amestecul obtinut il vei consuma in fiecare seara, inainte de culcare. Dieta cu scortisoara te scapa de 3 kilograme intr-o saptamana Ingrediente: 1 castr ...