RETETA uimitoare de crema cu TAMAIE care repara si intinereste pielea

O crema cu puternice proprietati de hidratare, reparare si de intinerire a pielii avand un parfum bogat, picant de tamaie. Vechii egipteni considerau ca aroma de tamaie aduce bogatie si prosperitate, scrie site-ul frunza-verde.ro.

Crema contine tamaie pura, ce tonifica si purifica pielea facand-o mai sanatoasa fiind ideala pentru un ten ridat , matur, tern, imbunatatind structura si textura pielii. De mare ajutor in tratarea acneei, amelioreaza cicatricile, inflamatiile, vindeca ranile si combate infectiile. Este un bun remediu in dureri musculare, artrita, reumatism, amelioreaza varicele iritate.

Mai poate fi utilizata pentru: noduli la sani, la tiroida, sub brat, lipoame, hemoroizi, eczeme. Vindeca ranile dar nu se aplica direct pe rana deschisa, ci se unge cu crema in jurul ei.

Amelioreaza sau in unele cazuri trateaza vergeturile. Acestea sunt linii fine ale corpului, ce apar ca urmare a distrugerii tesutului subcutanat in urma cresterii rapide in greutate si a intinderii excesive a pielii. In special femeile gravide dezvolta vergeturi in timpul sarcinii, iar la foarte multe tinere vergeturile apar inca din adolescenta.

Crema nu poate sa faca minuni vindecand complet, dar macar amelioreaza si imbunatateste aspectul, ajuta pielea sa se restructureze iar fibrele sa se refaca. Dar cu multa rabdare, masand pielea zilnic, timp indelungat ( cel putin 2 luni ), este posibil sa aveti rezultate surprinzatoare.

Mod de folosire in tratarea diferitelor probleme:

Reumatism, varice, eczeme, noduli, lipoame, inflamatii, rani – seara la culcare se pune in strat gros pe zona afectata, deasupra un tifon care se prinde cu leucoplasc. Se lasa pana a doua zi. In cazuri mai grave se lasa pana la 12 ore pe zi sau mai mult.

Vergeturi, cicatrici, hemoroizi, artrita, dureri musculare – se aplica crema pe zona afectata in fiecare seara, in strat subtire printr-un masaj circular, pana la intrarea cremei in piele.

Hidratarea si intretinerea tenului, inclusiv in zona ochilor – se aplica in strat subtire printr-un masaj usor, pana la absortia completa a cremei in piele. Se foloseste exact ca o crema normala, dimineata si seara.

Furunculi, rani infectate cu crusta formata deasupra – se pune crema in strat cat mai gros pe toata portiunea afectata, iar deasupra se lipeste un plasture. Se schimba la 6 – 12 ore si se aplica pana la vindecarea completa a tesutului vatamat. Ajuta si la vindecarea cicatricilor.

Ingrediente necesare pentru prepararea cremei

– 100 ml ulei de cocos

– 5 – 20 grame tamaie pisata *

– ceara de albine de marimea unei nuci

– emulsionant vegetal ( ajuta pentru a crea o textura fina, penetranta )

– 50 ml apa plata sau distilata *

– 20 picaturi conservant vegetal

* Cantitatea de tamaie variaza in functie de destinatia cremei. Daca doriti o crema hidratanta si reparatoare pentru fata si ochi adaugati doar 5 grame de tamaie. Pentru probleme mai grave cantitatea poate sa ajunga la 20 gr tamaie la 100 ml ulei de cocos.

* Apa se poate inlocui cu apa de portocal sau cu suc proaspat de ghimbir.

Tamaia are o aroma: picanta, lemnoasa, condimentata, balsamica, orientala. Pentru a intesifica mirosul sau ai spori calitatile terapeutice puteti adauga cateva picaturi de ulei esential.Tamaia este complementara cu aromele de: lamaie, portocala, smirna, bergamota, lavanda si ambra.

Actiune farmacologica tamaie: antiinflamatoare, antiseptica, carminativa, astringenta, cicatrizanta, diuretica, expectoranta, emenagoga, tonic general. Folosita cu succes in afectiuni dermatologice si ale aparatului respirator, trateaza astmul, bronsite, cataruri, laringite, utila in afectiunile aparatului urinar, in cistite, dismenoree, metroragii, candidoze si tricomonoze. Este un bun tonic uterin si are efect calmant in timpul travaliului.

Atentie! – Nu cumparati tamaie decat din magazine specializate sau din sursa sigura. Un ultimii ani tamaia naturala a fost inlocuita cu cea sintetica. Chiar si in marea majoritate a bisericilor, tamaia este sintetica, cea mai vanduta fiind cea parfumata de culoare roz. Pentru fumigatii, conuri si betisoare este buna, dar in creme sau luata intern ca un medicament este periculos de nociva!

Modul corect de preparare

Se piseaza tamaia intr-un mojar, pana se obtine o pudra fina de culoare crem. Se adauga uleiul de cocos ( se poate inlocui cu unt clarifiat sau cu ulei de masline ), amestecand bine. Se lasa sa se odihneasca o ora apoi punem uleiul si tamaia pe foc la bain-marie timp de jumatate de ora pana se formeaza un sediment ( se arunca ) pe fundul vasului.

Strecuram si turnam compozitia intr-un vas curat, adaugam ceara de albine si emulsionantul vegetal, amestecand in continuare pana la topirea acestora si omogenizarea compozitiei.

Daca este necesar mai punem compozitia rezultata pe foc la bain-marie. Dupa ce se raceste, adaugam apa iar la sfarsit conservantul. Folosim un mixer pentru omogenizare. Mixam timp de 3 minute, lasam in pauza 10 minute dupa care mai mixam din nou inca 3 minute.

Cine doreste poate sa mai adauge la sfarsit uleiuri esentiale, nu mai mult de 10 picaturi.

Se poate pastra la temperatura camerei pana la 6 luni, in recipiente de sticla inchise la culoare.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.