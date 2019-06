Reteta unei combinatii de zeci de milioane euro. Iata cum se incearca demolarea cu forta a zonei industriale din Iasi. Ce se ascunde in spatele afacerii

Victor Semionov bularga zona industriala

• Vanzarea cu forta a unor active din Zona industriala a ajuns sa fie denuntata de catre cei care au inchiriat spatii in locurile cu pricina • La mijloc este fosta fabrica Tomiris, actuala Teba Industry din Calea Chisinaului • Privatizarea din urma cu 15 ani s-a facut pe genunchi, iar statul roman a avut de pierdut • Sute de oameni au fost dati afara, iar autoritatile locale au pierdut suprafete importante de teren • Acum se cere ca statul sa inceapa procedurile pentru a intra in posesia terenului vanat de rechinii imobiliari ce au pus mana si pe un centru comercial din afara Iasului • Municipalitatea ieseana a ramas impasibila la aceasta afacere • Sefii din Palatul Roznovanu au dat din umeri cand au fost intrebati daca vor cu adevarat ca Zona industriala sa fie rasa de pe fata pamantului

Caz incredibil la Iasi. O zona din municipiul Iasi a devenit extrem de vanata de catre o serie de afaceristi dubiosi. Zona industriala a luat ochii mai multor persoane, iar totul a ajuns sa se faca pe sub mana, contra a zeci de milioane de euro. La mijloc este un tun imobiliar de proportii, de aceasta data sub lupa unor rechini imobiliari intrand fosta fabrica Tomiris, actuala Teba Industries SA. Miza este de aproape 11 hectare situate pe Calea Chisinaului, unde sunt amenajate mai multe hale de productie. Proprietarul acestui teren este Teba Iasi Industry SA, cu sediul in Arad, administrata de catre italianul Eugenio Donato Constantini. Insa, pe fir a intrat societatea PK Ebony SRL din Bucuresti, cu actionariat suta la suta luxemburghez. In acest timp se negociaza vanzarea activelor, insemnand teren, cladiri si hale. Deja a fost semnat un precontract intre Teba Industry si PK Ebony, datat in 30 mai 2018, suma luata in calcul fiind de 28,8 milioane de euro, banii urmand a fi dati in doua rate.

