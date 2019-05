Retetele zilei: Cosulete de parmezan cu salata de macrou

Un aperitiv delicios, care se va afla pe masa mea de Pasti, vor fi aceste delicioase cosulete de parmezan cu salata de macrou. Reteta este foarte simpla, trebuie doar putina rabdare sa prajim fiecare cosulet de parmezan. Pentru cosulete avem nevoie de o tigaie antiaderenta, in acest fel nu vom avea probleme in timpul prepararii.Eu am facut 8 cosulete, 4 le-am umplut imediat cu aceasta minunata salata de macrou si celelate 4 le-am pastrat pana a doua zi, cand am avut niste invitati la cina. Cupele de parmezan rezista perfect, la temperatura camerei, 2 zile. Nu le acoperim pentru ca isi vor pierde consistenta crocanta. Se umplu exact inainte de a le servi.Am folosit o conserva de file de macrou Lotka in ulei de floarea soarelui, un produs fara E-uri si fara conservanti.160 g parmezan ras pentru cosulete1 conserva file de macrou Lotka in ulei de floarea soarelui (115 g)100 g rucola6-7 rosii cherry10 masline verzi100 g naut fiertsare3 linguri ulei de masline1 lingura suc de lamaie