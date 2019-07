Retetele zilei: Frigarui de dovlecel cu ton

Astazi va propun o minunata reteta de vara cu dovlecei, atat de gustoasa si simplu de facut, sunt sigura ca o sa va placa foarte mult. Reteta de frigarui de dovlecei si ton este una dintre preferatele familiei mele.Frigaruile se coc la cuptor, in doar 15 minute, iar daca vreti sa scurtati timpul de preparare, puteti frige dovleceii cu o seara inainte, iar a doua zi sa pregatiti umplutura pentru aceste delicioase rulouri de dovlecei. Frigaruile se pot manca calde sau reci, noi de obicei le mancam cu salata si uneori, cu felii de paine prajita frecata cu usturoi.Ingredientul de baza al frigaruilor este tonul file in suc propriu de la Lotka. Imi place foarte mult consistenta fileului de ton, este perfect potrivit petru umplutura acestor rulouri de dovlecel.Lotka se adreseaza celor care prefera tonul sau macroul, bucati sau file, in ulei de masline, suc propriu sau sos tomat. Produsele Lotka sunt versatile, pot fi utilizate in diverse combinatii si mancaruri, si au un continut bogat in Omega 3, vitamine si minerale.4 dovlecei medii (pentru rulouri)1 dovlecel mediu (pentru umplutura)1 conserva ton file in suc propriu Lotka (200 g)100 g urda de vaca/ricotta1 ou mediu2 linguri parmezan ras1 lingurita rasa sare1 lingurita rasa busuioc proaspat tocat2-3 linguri pesmet2 linguri ulei de masline