Retinut de politisti dupa ce a fost depistat la volan cu o alcoolemie record si permisul de conducere anulat

La data de 17 februarie a.c., în jurul orei 17.00, polițiștii Secției 5 Poliție Rurală Rădești au intenționat să oprească în trafic un autoturism care circula pe D.J. 242, în localitatea Vârlezi.Conducătorul auto nu a oprit însă la semnalele luminoase și acustice, continuându-și deplasarea în viteză, pe D.N. 24D. După aproximativ 20 de km de urmărire în trafic, polițiștii au blocat autoturismul pe D.J. 251A, pe raza localității Drăgușeni.La volan au identificat un bărbat, de 35 de ani, din comuna Drăgușeni, care emana halenă alcoolică. Fiind tesat alcoolscopic, acesta a prezentat valoarea de 1,54 mg/l alcool pur în aerul expirat. Totodată, s-a constatat că bărbatul are permisul de conducere anulat, fiind condamnat pentru infracțiuni la regimul rutier.După oprirea autoturismului și verificarea acestuia, polițiștii au găsit în portbagaj 171 de pachete țigarete de proveniență Republica Moldova, pe care le-au ridicat în vederea continuării cercetărilor.Conducătorului auto i-au fost prelevate mostre biologice, pentru stabilirea alcoolemiei și, în urma analizelor de laborator, a rezultat valoarea de 4,15 g/l alcool pur în sânge.Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de contrabandă, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, conducere fără permis și au reținut persoana în cauză, pe bază de ordonanță, pentru 24 de ore.În cursul zilei de astăzi, bărbatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Bujor cu propunere de arestare preventivă.Sursă foto (cu rol ilustrativ): Arhivă ZIUA de Constanța