RETROSPECTIVA 2019 Alba: Beatificarea episcopilor martiri, oficiata in timpul vizitei Papei Francisc

Vizita Papei Francisc în Blaj, prilej cu care a oficiat ceremonia de beatificare a şapte episcopi greco-catolici martiri şi, de asemenea, a cerut iertare romilor, în numele Bisericii, pentru discriminarea şi segregarea din istorie, a reprezentat cel mai important eveniment derulat în 2019 în judeţul Alba. Peste 100.000 de pelerini au fost prezenţi în 2 iunie pe Câmpia Libertăţii din Blaj la ceremonia de beatificare a şapte episcopi greco-catolici, oficiată de însuşi Suveranul Pontif. Procedura de recunoaştere a martiriului celor şapte episcopi s-a derulat pe durata unui sfert de secol. Patru dintre episcopi - Valeriu Traian Frenţiu, Ioan Suciu, Tit Liviu Chinezu şi Alexandru Rusu - au murit în închisorile din Sighet şi Gherla, mormintele acestora rămânând necunoscute. Supravieţuitori ai Sighetului, Vasile Aftenie, Ioan Bălan şi Iuliu Hossu au fost îngropaţi, sub supravegherea Securităţii, în Cimitirul Bellu din Bucureşti. Papa Francisc s-a întâlnit în Blaj şi cu romii din cartierul "Barbu Lăutaru", prilej cu care Suveranul Pontif a cerut iertare, în numele Bisericii, comunităţii rome pentru momentele, de-a lungul istoriei, când aceştia au fost ''maltrataţi'', ''segregaţi'' sau priviţi ''într-o manieră greşită, cu privirea lui Cain şi nu cu cea a lui Abel''. *** Unul din cele mai devastatoare incendii produse vreodată în Alba a distrus la începutul lunii februarie cea mai mare fabrică de condimente din România, situată în Alba Iulia. Incendiul a izbucnit în spaţiul de depozitare a materiilor prime, prin producerea unui scurtcircuit la instalaţia electrică ce alimenta un electrostivuitor de la o staţie de încărcare a bateriilor de acumulatori. Au ars hala de producţie şi depozitare, spaţii administrative şi conexe. Acţiunea pentru stingerea incendiului s-a încheiat după 108 ore de intervenţie continuă a pompierilor militari. *** Tot în februarie, Daimler a inaugurat în Sebeş, oraş unde concernul german e prezent din 2013, producţia cutiilor de viteze automate cu opt trepte cu dublu ambreiaj, o investiţie de 250 milioane de euro. Fabrica din Alba, unde s-au creat cu acest prilej 500 de noi locuri de muncă, este singura din lume din reţeaua powertrain Mercedes-Benz care produce acest tip de cutii. Sistemele de transmisie fabricate aici sunt livrate în toată lumea. Pentru fabricarea noii transmisii, Daimler a construit la Sebeş două noi hale de producţie, cu o suprafaţă de aproximativ 54.000 de metri pătraţi. *** În martie a demarat restaurarea Palatului Principilor din Alba Iulia, construit în secolul al XV-lea, fostă reşedinţă a voievodului Mihai Viteazul, şi în care ar urma să fie amenajat un Muzeu al Principatului Transilvaniei. Timp de peste 150 de ani, între 1541 şi 1699, "soarta regiunii a fost dirijată" de la Alba Iulia, din acest palat. El îmbină mai multe stiluri arhitectonice - gotic, renascentist şi baroc. Proiectul, unul complex, presupune lucrări de consolidare, conservare, restaurare - inclusiv picturi murale decorative, dotări interioare şi expoziţionale. Valoarea contractului este de peste 16,2 milioane de lei, majoritatea fonduri nerambursabile. Restaurarea sa va fi finalizată în vara anului 2021. *** La începutul lunii iunie, sute de case au fost afectate, zeci de maşini au fost luate de apă, zeci de podeţe şi poduri au fost distruse şi sute de animale au murit înecate în urma unei viituri produsă în mai multe sate de pe Valea Sebeşului. În total au fost afectate 315 case, o pensiune, un azil şi un centru medical, au fost distruse 33 de anexe, iar alte 93 afectate, inundate un număr de 200 de curţi şi două beciuri şi 147 de fântâni s-au umplut de mâl, fiind luate de apă 47 de autovehicule. De asemenea, viitura a distrus un pod şi 24 de podeţe şi a afectat două poduri şi 30 de podeţe. Bilanţul arată că au murit înecate 164 de animale şi 50 de păsări. *** În august, o educatoare şi o îngrijitoarea de la o creşă din Alba Iulia au fost acuzate de părinţii unor copii că ar fi avut un comportament agresiv la adresa minorilor, atât fizic, cât şi verbal. "Nu te mai suport deloc, nesimţitule", "Eşti o puturoasă", "De te ridici de pe saltea, te mănânc", "Când te-ai ridicat, cum te-am rezolvat", "Urâtul naibii", "Prostule", "Măgarul naibii", "Zăpăcitule", "Lasă piciorul jos, că o capeţi" sunt câteva dintre insultele care se aud pe o înregistrare făcută după ce o mămică a sesizat o schimbare în comportamentul băieţelului. Copiii au fost şi bruscaţi, auzindu-se cum plâng, iar drept pedeapsă unii ar fi fost ţinuţi închişi în baie. Au fost depuse plângeri la Poliţie, care a deschis un dosar penal, după ce s-a constatat că ar putea fi întrunite elementele constitutive ale infracţiunii de rele tratamente aplicate minorului. Ambele femei sunt urmărite penal pentru rele tratamente aplicate minorului. Pe de altă parte, o comisie de cercetare disciplinară a propus ca educatoarea şi îngrijitoarea să fie sancţionate cu avertisment scris şi, totodată, mutate temporar, pe o perioadă de 6 luni, la alte creşe din municipiu. *** Prima şcoală smart din mediul rural din România a fost înfiinţată lângă Alba Iulia, în Ciugud, unde cei aproximativ 120 de elevi studiază din septembrie într-o clădire complet modernizată, în care au fost implementate soluţii inteligente. Şcoala este dotată cu table interactive, tablete şi softuri educaţionale. De asemenea, în şcoală va fi realizată o platformă on-line care va conţine catalog electronic şi care, de asemenea, va permite încărcarea şi descărcarea unor materiale educaţionale sau interacţiunea on-line profesor - părinte. Elevii vor beneficia astfel de mijloace inteligente educaţionale, iar o soluţie inovatoare este oferită copiilor care, din motive medicale, lipsesc de la cursuri, aceştia putând să asiste la ore conectându-se de acasă la un sistem audio video cu un user şi o parolă. *** Una din cele mai importante unităţi de învăţământ din Alba, Colegiul Naţional Militar "Mihai Viteazul" Alba Iulia, a aniversat în 1 noiembrie 100 de ani de la înfiinţare. Cu acest prilej, Drapelul de luptă al Colegiului a fost decorat de preşedintele României, Klaus Iohannis, cu Ordinul "Virtutea Militară" în grad de Ofiţer, cu însemn pentru militari, de pace. Şeful statului a participat la festivităţile organizate de Centenarul Colegiului Naţional Militar "Mihai Viteazul". Cu acest prilej, Klaus Iohannis a dezvelit şi o placă aniversară şi a asistat la defilarea celor peste 400 de elevi care învaţă în prezent la acest colegiu. *** Tot în noiembrie, Curtea de Apel (CA) Alba Iulia a admis în parte, după un proces care s-a întins pe durata a trei ani şi jumătate, o acţiune formulată de către Eparhia Reformată din Ardeal, instanţa dispunând restituirea către aceasta a mai multor exponate din colecţiile aflate în prezent în patrimoniul Muzeului de Ştiinţele Naturii din Aiud, cel mai vechi de acest gen din România. Astfel, sunt restituite bunuri mobile din colecţiile de animale împăiate, de schelete, de animale conservate în lichid, de preparate uscate de animale, precum şi din colecţiile de ouă, de insecte, de cochilii/malacologie, de secţiuni microscopice animale, din ierbar, din colecţia de fructe şi seminţe, din cea de secţiuni microscopice din plante, din colecţia de mulaje, din cea de minerale, din cea de roci , din colecţia de secţiuni microscopice roci minerale, precum şi din cea de paleontologie (fosile). Decizia CA Alba Iulia nu este definitivă. *** Curtea de Apel Alba Iulia a dispus, în noiembrie, ca o femeie care şi-a pierdut mâna stângă în urma unui accident de tren, într-o gară din judeţul Hunedoara, în urmă cu cinci ani, să primească despăgubiri morale şi materiale de peste 400.000 de euro din partea CFR, companie care a fost amendată, de asemenea, cu 75.000 de lei. De asemenea, CA Alba Iulia a menţinut şi dispoziţia privind obligarea inculpatei la plata în favoarea părţii vătămate a sumei de 1.000 de lei, sub formă de prestaţie lunară, de la data producerii prejudiciului, 14 septembrie 2014, până la încetarea stării de nevoie, respectiv protezarea, cu aplicarea dobânzii legale pentru fiecare prestaţie. *** Tot în noiembrie a fost inaugurată în incinta fabricii Bosch din Blaj o nouă clădire de birouri şi laboratoare de testare, o investiţie de peste şapte milioane de euro şi care va găzdui în jur de 250 de angajaţi. Lucrările de construcţie au început în martie 2018 şi au fost finalizate în septembrie 2019. Grupul german activează în municipiul Blaj încă din anul 2007. Drept recunoaştere a calităţii produselor sale, fabrica din Blaj va deveni, începând cu anul 2020, unitatea de producţie coordonatoare a Bosch pentru senzorii de detonaţie, la nivel global. *** Pesta porcină africană a apărut, în noiembrie, şi în judeţul Alba. Virusul a fost confirmat la doi porci dintr-o gospodărie din comuna Vidra, iar la finele lunii a apărut şi primul caz de îmbolnăvire cu pestă porcină africană la porc mistreţ. *** Mii de oameni au fost prezenţi şi în acest an la manifestările organizate la Alba Iulia de Ziua Naţională a României şi de împlinirea a 101 ani de la Unirea Transilvaniei cu România. La parada militară, principalul punct de atracţie al manifestărilor, la care a fost prezent şi primul ministru, Ludovic Orban, au defilat 1.400 de militari şi 70 de mijloace tehnice. AGERPRES / (AS - autor: Marinela Brumar, editor: Marius Frăţilă, editor online: Anda Badea)