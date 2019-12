Retrospectiva 2019: Șantiere noi, imobile supraetajate, noi lacasuri de cult, supermarketuri, spitale si hoteluri, printre proiectele imobiliare dezvoltate in Constanta (galerie foto)

Anul 2019 a fost destul de productiv pentru investitorii care au dezvoltat zeci de proiecte imobiliare în municipiul Constanța. Vorbim despre blocuri a căror construcție a început în acest an, despre supraetajarea imobilelor aflate deja în diverse stadii de execuție, despre modificarea unor reglementări urbanistice, despre înființarea incubatoarelor de afaceri, construirea unor noi lăcașuri de cult sau modificarea celor deja existente, despre înființarea unor noi magazine sau unități sanitare private.Potrivit informațiilor publice, Primăria Constanța a emis în anul 2019 următoarele acte imobiliare: 2.337 de autorizații de construire, 4.701 certificate de urbanism, 127 de autorizații de desființare. Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei Constanța a aprobat mai multe PUD-uri și PUZ-uri, au fost organizate dezbateri publice și consultări ale publicului. Să nu uităm nici de Agenția pentru Protecția Mediului Constanța, care a emis zeci de autorizații și avize de mediu.În cele ce urmează, vor face o scurtă prezentare a proiectelor imobiliare dezvoltate în acest an în municipiul Constanța. Precizăm că articolele ZIUA de Constanța referitoare la proiectele imobiliare pot fi citite AICI. firma care a construit celebrul complex Mamaia Summerland, unde Consiliul Județean Constanța a cumpărat apartamente ca să-i cazeze pe medicii specialiști aduși la Spitalul Clinic Județean de Urgență, a decis să modifice imobilul ridicat pe aleea Argos nr. 3, lot 1 din municipiul Constanța. Pe data de 24 decembrie, Primăria Constanța a emis certificatul de urbanism nr. 4685, care constă în următoarele: „Modificare proiect autorizat cu AC nr. 115/07.01.2016 - «Construire imobil p+1e-apartamente de vacanță» prin supraetajare la p+5-8e retras și recompartimentări interioare“., controlată de Marius Iulian Rusu și Gheorghe Rusu, va ridica un imobil de șase etaje în municipiul Constanța, în zona Campusului Universitar. Pe data de 23 decembrie, Primăria Constanța a emis certificatul de urbanism nr. 4677 – „Construire imobil subsol + demisol cu funcțiune parcare, parter cu funcțiune comercială și parcare parțială + 6 etaje pentru locuințe colective și împrejmuire teren cu încadrarea în înălțimea maxim de 27 metri“. Imobilul va fi ridicat pe bulevardul Aurel Vlaicu nr. 900, zona Campus Universitar, Vn561/5 - Lot 2 + V, municipiul Constanța., fost deputat PDL în Parlamentul României, soțul său,, și fratele său,vor să transforme în hotel un imobil situat în municipiul Constanța. Primăria Constanța anunța, în luna decembrie, intenția investitorilor Cușu Iancu, Stavrositu Iancu-Adrian și Stavrositu Maria de elaborare a Planului Urbanistic Zonal pentru zona delimitata de bulevardul Tomis, bulevardul Mamaia și strada General Manu, număr cadastral 241733 și număr cadastral 216870, conform avizului de oportunitate nr. 24643/22.01.2019. Imobilul care a generat Planul Urbanistic Zonal este situat pe strada Călărași nr. 1. Amplasamentul ce a generat PUZ este proprietatea privată a lui Mariei Stavrositu, a lui Iancu-Adrian Stavrositu și a lui Iancu Cușu, conform contractului de vânzare-cumpărare. Suprafața terenului este de 402,00 mp și are numărul cadastral 204737. Terenul este încadrat în categoria „curți construcții” și prezintă două construcții: un imobil S+P+2E+M și o anexă. Clădirea principală (S+P+2E+M) are o suprafață construită de 287,00 mp și o suprafață desfășurată de 1.356,00 mp. Anexa (P) are o suprafață de 11 mp.a decis să modifice imobilul de două etaje ridicat pe strada Theodor Burada nr. 10 din municipiul Constanța,pe locul fabricii de biscuiți Eugenia. Pe data de 16 decembrie, Primăria Constanța a emis autorizația de construire nr. 2297 - „Modificare proiect în curs de execuție autorizat cu AC nr. 930/13.06.2019 - Construire imobil S+P+2e - locuințe colective, împrejmuire teren cu gard și organizare de șantier» prin supraetajare cu un nivel (etaj 3) în limita a 20% din suprafața construită desfășurată. Supraetajarea cu un nivel în limita a 20% din suprafața construită desfășurată a clădirilor se va putea autoriza numai după intabularea construcției la stadiul fizic autorizat premergător supraetajării“.Firmași-a anunțat intenția de a modifica imobilul pe care îl ridică pe șoseaua Mangaliei nr. 59 A din municipiul Constanța. Pe data de 17 decembrie, Primăria Constanța a emis autorizația de construire nr. 4620 - Modificare proiect autorizat cu AC nr. 351/23.03.2018 - Construire imobil D+P+8e locuințe colective în imobil D+P+10 etaje locuințe colective și amenajări interioare“.Reamintim că Primăria Constanța a emis, pe data de 15 iunie 2019, certificatul de urbanism nr. 2323. Actul presupune „Modificare proiect autorizat cu AC nr.351/23.03.2018 «Construire imobil d+p+8e locuințe colective» din imobil D+P+8E în imobil S+P+10E - locuințe colective și amenajări interioare“. De asemenea, Cambela Prod SRL, prin Tănase Bela, a obținut, pe data de 30 ianuarie, certificatul de urbanism nr. 145. Actul presupune ridicarea unui bloc 2S+P+9E+etaj tehnic - locuințe colective, pe șoseaua Mangaliei nr. 59A.Pe strada Egalității nr. 21 B din municipiul Constanța va fi ridicat un imobil de două etaje, cu destinația de incubator pentru afaceri creative. Astfel,a obținut pe data de 12 decembrie de la Primăria Constanța un act de urbanism. Este vorba despre autorizația de construire nr. 2290, care constă în „Construire imobil P+2e incubator pentru afaceri creative“, pe strada Egalității nr. 21 B din municipiul Constanța.Proiectul „Construire imobil P+2E incubator pentru afaceri creative" este implementat de 1 Decembrie Societate Cooperative Meșteșugărească, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud - Est. Valoarea totală a proiectului este de 3.965.630,24 lei. Obiectivul general al proiectului îl constituie construirea și dotarea unui spațiu dedicat exclusiv industriilor creative din zona municipiului Constanța aflate în faza de start-up, dezvoltând un hub creativ care să impulsioneze dezvoltarea industriilor și serviciilor conexe din regiune., deținătorul lanțului „Mario Poker Club”, solicitase de la Agenția pentru Protecția Mediului Constanța aviz de mediu pentru ridicarea unui imobil de patru etaje și a unei parcări multietajate în municipiul Constanța, parcela VN 568/1, lot 1+parcela VN 568/2, lot 1. Ulterior, APM Constanța a transmis că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului a proiectului „Construire imobil D+P+4E cu funcțiunea de parcare multietajată și apart-hotel"., controlată de asociatul unic Paulina Stănilă, va ridica un bloc de opt etaje pe șoseaua Mangaliei nr. 80 - 80A, în vecinătatea fostului complex comercial Billa, fostului Carrefour, actualul Supeco. Astfel, societatea Primavera East Holding SRL a obținut, pe data de 10 decembrie, de la Primăria Constanța autorizația de construire nr. 2268. Actul constă în „Construire imobil locuințe colective P+7e+8ep și împrejmuire teren, 60 apartamente“. În decembrie 2018, Primavera East Holding SRL solicitase de la Agenția pentru Protecția Mediului Constanța acord de mediu pentru ridicarea unui imobil de opt etaje în municipiul Constanța, șoseaua Mangaliei nr. 80-80A. În acest sens, firma prezentase la Agenția de Mediu proiectul „Construire clădire locuințe colective 2s+P+8e și împrejmuire teren“.a solicitat avizul arhitectului-șef pentru „PUD - construire imobil 2S+P+8E locuire colectivă cu spațiu comercial la parter“. Investiția va fi ridicată pe bulevardul 1 Mai nr. 44, lângă Grădinița cu program prelungit nr. 42, vizavi de Centrul de Scafandri. Amplasamentul studiat prin PUD - parcela IE 246075 - este proprietatea privată a beneficiarului lyzus Edward Nedelcu și a Adinei Lucia Nedelcu, investitor fiind Dakonis Imobiliar SRL, conform contractului de asociere în participațiune 1563/10.07.2017. Primăria Constanța a emis, în acest sens, certificatul de urbanism nr. 2413 din data de 25.06.2018.Societateaa obținut anul acesta, pe data de 10 mai, certificatul de urbanism nr. 1595 pentru construirea unui imobil de patru etaje, cu spații comerciale la parter în stațiunea Mamaia. Mai exact, actul constă în „Construire imobil S+P+2-3-4 etaje cu destinația de locuințe de vacanță cu spații comerciale și spații alimentație publică la parter. Organizare șantier“.Spaniolii din spatele Gran Via România ridică un ansamblu rezidențial în zona Târgului săptămânal de pe bd. Aurel Vlaicu.a obținut pe data de 27 noiembrie de la Primăria Constanța un act de urbanism, necesar realizării unei investiții imobiliare pe bulevardul Aurel Vlaicu, zona Târgului săptămânal din municipiul Constanța. Vorbim despre autorizația de construcție nr. 2169, care constă în „Continuare de lucrări la autorizația de construire nr.176 din 31.01.2008 - Construire ansamblu rezidențial 5 (cinci) blocuri S+P+19 E+Et - parcare subterană, spații comerciale la parter și locuințe la etaje, amenajare drumuri acces, spații verzi și împrejmuire (1.017 apartamente - cu o cameră, cu două camere, cu trei camere, cu patru camere și cu șase camere) finisaj exterior: fațadă ventilată cu finisaj metalic-alb, bej, verde“.Reamintim că autorizația de construire nr. 176 din data 31.01.2008 a fost emisă de municipalitate pentru Gran Via Varianta SRL (devenită ulterior Maritimo Residence) și constă în „Construire ansamblu rezidențial cinci blocuri S+P+19 e+Et - parcare subterană, spații comerciale la parter și locuințe la etaje; amenajare drumuri acces, alei, spații verzi și împrejmuire (1.017 apartamente - cu o cameră, cu două camere, cu trei camere, cu patru camere și cu șase camere); finisaj exterior: fațadă ventilată cu finisaj metalic - alb, bej, verde“.a obținut pe data de 29 mai, de la Primăria Constanța, două acte de urbanism care vizează un bloc de 5 etaje, ridicat pe aleea Lamia din stațiunea Mamaia. Este vorba despre certificatul de urbanism nr. 1853 din data de 29.05.2019, care constă în „Modificare proiect în curs de execuție autorizat cu AC nr. 1170/19.09.2018 pentru «Construire ansamblu rezidențial D+P+4-5 etaje, apartamente de vacanță cu alimentație publică» prin amenajări interioare, modificare indici autorizați, schimbare destinație în locuire“.Cel de-al doilea certificat de urbanism - nr. 1854 din data de 29.05.2019 - presupune următoarele: „Modificare proiect în curs de execuție autorizat cu Ac nr. 1170/19.09.2018 pentru «Construire ansamblu rezidențial d+p+4-5 etaj apartamente de vacanță cu alimentație PUBLICĂ» prin supraetajare cu încă un nivel, o singură dată, în suprafață de maxim 20% din suprafața construită desfășurată a clădirii, conform prevederilor Legii nr. 50/1991 numai după intabularea construcției la stadiul fizic autorizat premergător supraetajării, amenajări interioare, refațadizare, modificare indici autorizați, schimbare de destinație în locuire“.Primăria Constanța a emis pe data de 6 august 2018 un act de urbanism pentru, care permite ridicareaîn cartierul constănțean Palas. Este vorba despre certificatul de urbanism nr. 2949, emis pentru Arhiepiscopia Tomisului, prin Doru Andrei. Potrivit actului, pe strada Munții Tatra nr. 45, din cartierul Palas, va fi construită o biserică ortodoxă cu casă parohială. Viitoarea biserică va avea hramul Întâmpinarea Domnului.Investitoriisolicitaseră Comisiei tehnice de urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei Constanța, în luna noiembrie, emiterea acordului de consultare publică a „Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire ansamblu locuințe individuale, strada Alexandru Sahia nr. 29-29A, Palazu Mare“. Amplasamentul pentru care se inițiază PUD-ul se află pe strada Alexandru Sahia, nr. 29-29A-29A lot 2. Beneficiarul dorește construirea unui ansamblu ce va cuprinde locuințe, funcțiuni complementare, amenajări ale incintei și împrejmuire. Terenul propus pentru studiu este situat în cartierul Palazu Mare.Societatea, controlată de asociatul unic Gela Gropoșilă, va ridica un hostel pe strada Rubinului din municipiul Constanța. Pe data de 4 noiembrie, Primăria Constanța a emis certificatul de urbanism nr. 4025, care constă în „Construire hostel D+P+mezanin+6E și împrejmuire teren, cu încadrarea în regimul maxim de înălțime max = 27 metri“. Actul este valabil 12 luni. Clădirea va fi ridicată pe strada Rubinului nr 7.Societățile, controlate de George Secărea, și-au anunțat intenția de a modifica imobilul ridicat pe bulevardul Mamaia din municipiul Constanța, chiar pe malul lacului Siutghiol. Pe data de 23 octombrie, Primăria Constanța a emis autorizația nr. 1909 – „Modificare de proiect imobil în curs de execuție autorizat cu AC nr. 748 din 20.06.2017, nr. 1715/2015 - modificare proiect imobil P+5-6e vilă turistică prin supraetajare cu un nivel conform Legii 50/1991 cu 20% din aria construită desfășurată - prin modificări interioare și modificări fațade“. Reamintim că autorizația de construire nr. 748 din 20.06.2017 consta în: Modificare proiect autorizat cu AC 1715/2015 imobil P+5-6e, vilă turistică”, prin supraetajare cu un nivel conform Legii 50/1991, cu 20% din aria construită desfășurată“. Autorizația de construire nr. 1715 din data de presupunea „Construire imobil P+5-6e cu funcțiunea de vila turistică conform GCL NR. 121/24.05.2013“., controlată de Budeanu Bogdan-Constantin, construiește în municipiul Constanța, pe bulevardul Tomis nr. 305A. Pe data de 16 octombrie, Primăria Constanța a emis certificatul de urbanism nr. 3783 - „Construire imobil P+6e locuințe colective cu spațiu comercial la parter, împrejmuire teren și organizare de șantier“.