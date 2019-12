RETROSPECTIVA 2019 Calin Gavrus (FRP): Ma bucur ca poloul romanesc a supravietuit inca un an

Preşedintele Federaţiei Române de Polo, Călin Găvruş, a declarat, pentru AGERPRES, că se bucură pentru faptul că poloul românesc a supravieţuit încă un an având în vedere problemele financiare cauzate de micşorarea finanţării primite de la Ministerul Tineretului şi Sportului. "A fost un an extrem, extrem de greu. Mă bucur că poloul românesc a supravieţuit încă un an. Este al treilea an în care reînviem din propria cenuşă, ca să spun aşa. Nu pot să nu amintesc 'ciuma' şi 'holera' abătută asupra noastră numită subfinanţare. O subfinanţare făcută în bătaie de joc de foştii responsabili din Ministerul Tineretului şi Sportului care într-un an preolimpic ne-au dat cel mai mic buget din istorie. Din acest motiv nu am putut înscrie naţionalele de seniori nici la Liga Mondială. Dar cu toate acestea loturile naţionale şi-au văzut de treabă. Ne-am calificat la Europene cu 4 din cele 5 loturi. Din păcate naţionala de senioare a ratat calificarea la mare luptă cu Germania, care este o forţă în poloul mondial feminin. Dar au făcut o figură extraordinar de frumoasă, ratând calificarea la penalty-uri în returul din Germania. Din păcate, din cauza absenţei unei pregătiri corespunzătoare, am avut evoluţii sub aşteptări la Europene atât la juniori, Under 17 şi Under 15, cât şi la junioare Under 17", a afirmat preşedintele. "Acum ne pregătim, suntem în plină campanie de calificare pentru Jocurile Olimpice de la anul. Vom încerca să obţinem calificarea, însă va fi foarte greu. Şi iar trebuie să amintesc că pregătirea naţionalei a fost întreruptă în vară din cauza lipsei fondurilor. Naţionala se pregăteşte pentru Europenele de la Budapesta, care e criteriu de calificare. O clasare bună acolo ne poate arunca într-un turneu preolimpic unde putem obţine calificarea la Tokyo. Noul selecţioner, Athanasios Kechagias, este un antrenor foarte bun, avem toată încrederea în el. Acum se află cu lotul la pregătire la Focşani, iar la sfârşitul anului vom avea şi un turneu de pregătire în Georgia. După aceea ne vom deplasa în Slovacia pentru câteva zile, iar de acolo mergem la Budapesta la Campionatul European", a adăugat el. Călin Găvruş este de părere că finanţarea va reveni la normal o dată cu instalarea noului ministru al Tineretului şi Sportului, Ionuţ Stroe: "Avem speranţe că se va schimba ceva în ceea ce priveşte finanţarea. Am fost la întâlnirea noului ministru al Tineretului şi Sportului cu reprezentanţii federaţiilor şi se pare că este o abordare complet diferită faţă de trecut. Se va face totul pe criterii şi metode obiective şi suntem îndreptăţiţi că vom reveni la ceea ce a fost înainte". În ceea ce priveşte participarea în cupele europene, Găvruş a ţinut să sublinieze parcursul echipei CSM Oradea, care a atins faza semifinalelor în LEN Euro Cup, a doua competiţie continentală ca valoare la polo masculin. "La nivel de cluburi este de evidenţiat din nou CSM Oradea, care a făcut o figură foarte frumoasă după cea de acum doi ani (n.r. - disputarea finalei LEN Euro Cup). Iar acum joacă în semifinale la LEN Euro Cup cu o echipă italiană (n.r. - CC Ortigia). În schimb, CSA Steaua nu şi-a îndeplinit obiectivul, însă e o prezenţă de marcă în fiecare an în Liga Campionilor. Din păcate la feminin nu avem încă participare în cupele europene, este nevoie de timp pentru că acum avem doar trei echipe la nivel de campionat naţional, faţă de 4 anul trecut. Şi la masculin avem o scădere a numărului în campionatul naţional, anul trecut au fost 9 echipe, acum sunt 8", a mai afirmat Călin Găvruş. Pentru Federaţia Română de Polo principalul obiectiv al anului următor îl reprezintă obţinerea calificării echipei naţionale de seniori la Jocurile Olimpice de la Tokyo. "Obiectivul, primul ca să îi spun aşa, este o clasare cât mai bună la Campionatul European, apoi participarea la turneul preolimpic, iar cel final este calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Dar ne dorim mai ales o reconstrucţie a echipei naţionale, care a demarat recent, însă e un proces de durată. De altfel, eu îmi doresc o participare la Tokyo şi pentru că o dată cu această ediţie a Jocurilor Olimpice se va sfârşi o perioadă de aur a celei mai talentate generaţii de după Revoluţie reprezentată de Cosmin Radu, Tiberiu Negrea şi ceilalţi de la CSA Steaua şi CSM Oradea. Aşa că trebuie să ne concentrăm pe ceea ce vine din urmă pentru a pregăti echipa pentru ciclurile olimpice următoare, adică Paris şi Los Angeles", a explicat preşedintele. Întrebat care este situaţia jucătorului formaţiei Corona Braşov, Daniel Teohari, care susţine că selecţionerul Athanasios Kechagias a făcut convocările la echipa naţională fără să urmărească meciurile din campionatul intern, preşedintele Călin Găvruş a răspuns: "El nu a fost convocat. A fost inclus în lotul lărgit în vară, însă în prezent nu a mai fost selecţionat. Să spunem că sunt nişte neconcordanţe, nişte puncte de vedere diferite. Eu spun că trebuie să fim moderni în abordare. Este contraproductiv şi complet irelevant să plăteşti un antrenor străin al naţionalei care să stea în ţară 12 luni, dar să lucreze de fapt 3-4 luni, cât îi poate avea în pregătire pe sportivi. Nu poţi să ţii selecţionerul aici degeaba, el şi ceilalţi din staff sunt la curent cu tot ceea ce se întâmplă, cu toate rezultatele din campionatul intern, pot vedea meciurile online, ţin legătura cu noi, aşa că nu e nicio problemă. Sunt alţi oameni din staff care sunt aici şi îi urmăresc pe sportivi la meciuri, iar feed-back-ul sportivilor este excepţional. Domnul Teohari este un sportiv foarte talentat, însă el a schimbat acum şi echipa (n.r. - s-a transferat la Corona Braşov), îi este greu... Însă eu sunt convins că el va reveni la echipa naţională unde îl aşteaptă toată lumea. De jucători talentaţi este nevoie întotdeauna". Călin Găvruş nu a dorit să numească un sportiv pentru titlul de "poloistul anului 2019", însă a făcut mai multe nominalizări: "Aş evidenţia echipa naţională de senioare în totalitate pentru rezultatele foarte bune şi modul în care au luptat pentru calificarea la Campionatul European reuşind o victorie istorică la Focşani împotriva Germaniei. La masculin, îi avem pe cel mai tehnic jucător Tudor Fulea, pe cel mai bun portar Marius Ţic şi pe golgheterul Vlad Georgescu. Nu aş putea să nu-l amintesc aici şi pe Cosmin Radu, care la vârsta şi experienţa lui evoluează formidabil la Mladost Zagreb, cu care a câştigat Cupa Croaţiei". În schimb, el este de părere că jucătoarea de tenis Simona Halep ar merita titlul de sportivul anului. "La toate disciplinele ar fi de menţionat Ana-Maria Brânză, fetele de la canotaj cu argintul de la Mondiale (n.r. - Nicoleta Ancuţa Bodnar şi Simona Geanina Radiş), Cristina Neagu, care a fost declarată încă o dată cea mai bună handbalistă a lumii... dar sportiva anului 2019 mi se pare din nou tot Simona Halep, care prin victoria împotriva Serenei Williams în finala de la Wimbledon ne-a făcut să ne simţim mândri că suntem români", a adăugat Găvruş. Echipa masculină de polo a României s-a calificat la cea de-a 34-a ediţie a Campionatelor Europene, care vor avea loc în Duna Arena din Budapesta, în perioada 12-26 ianuarie 2020, acolo unde a fost repartizată în Grupa B, alături de Serbia, Olanda şi Rusia. Selecţionata feminină a ratat calificarea la CE 2020 după ce a fost învinsă de Germania în barajul de participare la turneul final de la Budapesta. La juniori, loturile masculine al României Under 17 şi Under 15 au participat la Campionatele Europene de la Tbilisi, respectiv Burgas, unde s-au clasat pe locurile 15 şi 13. La feminin, reprezentativa Under 17 a României a încheiat Campionatul European de la Volos pe poziţia a 14-a. AGERPRES (A-autor: Marius Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Irina Giurgiu)