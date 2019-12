RETROSPECTIVA 2019 Florin Florea (atletism): 2019 a fost mai bun decat ultimii doi ani

Preşedintele Federaţiei Române de Atletism, Florin Florea, a declarat pentru AGERPRES că 2019 a fost un an mai reuşit decât 2018 şi 2017, din toate punctele de vedere, iar rezultatele obţinute de sportivi la Mondialele de la Doha au fost cele mai bune de la ultimele cinci ediţii. ''Pot să spun că anul 2019 a fost mai bun decât 2018 şi chiar decât 2017, din toate punctele de vedere, inclusiv sportiv, administrativ, organizatoric, de imagine. Şi aşa cum ne-am propus la începutul mandatului, cu echipa cu care am venit la federaţie, am deschis mai multe planuri de dezvoltare şi de aducere a federaţiei la standarde care să fie compatibile cu federaţia europeană de atletism în special. Am avut cea mai bună participare la Campionatele Mondiale din ultimele cinci ediţii. Am avut un loc 4, foarte aproape de medalii a fost Alin Firfirică (disc), un loc 6 al Alinei Rotaru (lungime), un loc 10 la marş şi un loc 11 la triplusalt. Am avut performanţe foarte bune, sunt foarte bucuros şi ţin să le mulţumesc antrenorilor şi sportivilor de la alergare montană. Avem prima campioană mondială de alergare montană din România, prin Cristina Simion, un loc 3 cu echipa la fete şi un loc 5 pe echipe la băieţi, o performanţă peste aşteptările noastre, pentru că ne gândeam la un loc în primele opt. Se adaugă locurile 14 şi 15 la individual băieţi. Este un domeniu pe care aş vrea să-l dezvoltăm în următoarea perioadă şi vom avea o întâlnire în ianuarie sau februarie cu toţi cei care doresc să se implice în activitatea sportivă a probelor de munte, pentru că din 2021, atât World Athletics, cât şi EAA vor realiza un nou format de CM şi CE la alergare montană. Este o perspectivă care se deschide şi noi federaţia suntem deja în pole position, atât ca performanţe, cât şi ca organizare'', a declarat preşedintele FRA pentru AGERPRES. România a organizat în acest an o nouă competiţie internaţională, Campionatul Mondile de ultramaraton, la Braşov, iar în 2023 se doreşte găzduirea unui European de juniori la Cluj-Napoca. ''Pe plan organizatori am reuşită să ne consolidăm departamentul de copii, unde o avem pe Paula Ivan, fostă campioană olimpică, şi e organizează deja acest departament. Acum două luni, am aprobat un nou proiect, un program de stimulare şi aducere a copiilor la atletism, Spiriduşii atletismului, pe care îl vom dezvolta din această iarnă. Vrem să mergem cât mai departe, acest program este desfăşurat cu asociaţiile judeţene de atletism şi cu cluburi în special private care doresc să pună în practică acest program. Sper ca la vară să fie un succes, să facem o evaluare şi să vedem despre ce e vorba. Am organizat, de asemenea, primul Campionat Mondial de atletism în România, la Braşov, de alergare pe şosea de 50 km. Este a doua competiţie majoră pe care FRA a organizat-o în existenţa ei, prima a fost anul trecut, Campionatul European de 24 ore de la Timişoara. Vrem în 2023, deja ne-am depus candidatura la CE de juniori I pe pistă la Cluj-Napoca, o competiţie mare, lucrăm la proiectul ăsta şi suntem într-o direcţie bună. Organizarea unui Campionat European de seniori face parte din proiectul meu pentru următoare perioadă, 2028-2030, un proiect ambiţios, îi strângem pe cei care doresc să ajute, dar aici ne trebuie un stadion nou. Se poate şi la Cluj, dar ne trebuie un alt stadion. Sunt două variante de construcţie a unui nou stadion european, care să aibă şi pistă de atletism. La Braşov sau la Timişoara. Şi Bucureştiul ar putea construi, dar nu văd un interes, poate pe viitor'', a spus Florin Florea. Noul ministru al Tineretului şi Sportului, Ionuţ Stroe, plănuieşte ca finanţarea federaţiilor sportive să se facă pe un ciclu olimpic şi nu anual ca până acum, ceea ce ar fi un plus pentru federaţiile sportive. ''Nu am avut probleme majore şi mulţumesc tuturor celor care s-au implicat. Din discuţia cu dl ministru la COSR mie mi s-a părut că este deschidere bună pentru sport şi cel mai mare lucru care s-ar putea realiza este de a se aproba bugetul la nivel naţional în decembrie, ca în ianuarie să avem deschidere bugetară pentru federaţie. Mărimea bugetului depinde de proiectul pe care îl facem şi de capacitatea guvernului de a investi în sport. Pentru prima dată un ministru a spus că este posibil şi se analizează de a se face finanţarea federaţiilor pe un ciclu olimpic, adică multianual. Este una din marile dorinţe şi un mare plus care se poate aduce în activitatea sportivă. Eu vreau să organizez în 2023 un Campionat European, şi nu pot să-mi fac azi o previziune la EAA, ci doar o estimare, dar nu am siguranţa că se va întâmpla şi mergem în orb. Dacă am avea un buget multianual, aş putea să merg şi să depun la EAA o garanţie mai fermă, de aproape un milion de euro ca să pot organiza CE în 2023. Finanţarea multianuală va fi un mare plus dacă se va face'', a opinat şeful FRA. Florin Florea speră ca la Tokyo, unde s-au calificat deja cinci atleţi, să fim reprezentaţi de 10-12 atleţi, un număr mai mic ca la Rio, dar condiţiile de calificare s-au înăsprit faţă de atunci: ''Ne-am propus undeva între 10 şi 12 sportivi, având în vedere că s-au schimbat radical condiţiile de calificare, sunt mai grele, dar eu cred că 10-12 ne stă în putere. În momentul în care te-ai calificat la JO eşti deja star, eşti în primii 30 în lume, ceea ce înseamnă foarte mult. Avem cinci calificaţi deocamdată, încă doi aproape calificaţi la rating. Sunt două variante de calificări. Dacă mâine se închide lista, ei ar fi deja calificaţi: Bianca Perie-Ghelber (ciocan), Narcis Mihăilă (marş), locul 10 la Mondiale, Andrei Gag sau Rareş Toader la aruncarea greutăţii. S-au calificat deja Alin Firfirică (disc), Alina Rotaru (lungime), Claudia Bobocea (1.500 m), Florentina Iuşco (lungime) şi Daniela Stanciu (înălţime). La Rio am avut 21 de calificaţi, dar erau alte criterii. La marş şi maraton am avut şapte sportivi, pentru că se calificau primii 120, acum se califică primii 60. Avem trei sportive la maraton, dar nu au şanse de calificare, nu mai stăm aşa de bine, mulţi sportivi s-au focusat pe ultra, pe şosea, alergare montană şi au lăsat mai uşor partea cu calificarea la JO''. Obiectivele pentru 2020 sunt câştigarea unei medalii atât la Europenele de la Paris, cât şi la JO de la Tokyo. ''În 2020 avem două competiţii majore, JO 2020 şi Campionatele Europene de la Paris. Pentru Tokyo avem asumată o medalie de bronz şi două finale de 12, plus un număr cât mai mare de sportivi calificaţi'', a adăugat Florin Florea. FRA ar putea face demersuri pentru naţionalizarea a trei atlete kenyene, de la CSA Steaua, dacă vor îndeplini baremurile de calificare. ''Avem in plan, de fapt clubul CSA Steaua, care a legitimat trei sportive kenyene, care sunt foarte bune şi care doresc să obţină cetăţenia şi pot concura pentru România. Dar e o problemă a CSA Steaua, noi îi sprijinim, dar sunt sportivele Stelei. Dacă îşi îndeplinesc baremurile, noi facem demersurile. Cea de la 3.000 m obstacole (Stela Ruto) este ca şi calificată, se antrenează cu Carol Şanta, din discuţii se mişcă foarte bine, facem toate demersurile să o sprijinim, dar nu este prioritatea noastră numărul unu. O avem în vedere, pentru că ar fi un plus pentru noi'', a precizat preşedintele FRA. Laureaţii anului 2019 la atletism sunt Alin Firfirică, cel mai bun sportiv, Cristina Simion, campioana mondială de alergare montană - cea mai bună sportivă. La juniori, cel mai bun atlet e Gabriel Bucşă (lungime) şi cea mai bună junioare - Talida Sfârghiu (1.500 m). România (Denisa Dragomir, Andreea Pîşcu, Ingrid Mutter, Viorica Mălai, Laura Popescu, Cristina Constantin) a cucerit bronzul la Mondialele de ultramaraton montan din Portugalia (Korvo). Cristin Simion a câştigat aurul la Mondialele de alergare montană din Argentina (Villa la Angostura), iar echipa feminină a obţinut bronzul, în componenţa Cristina Simion, Andreea Pîşcu, Denisa Dragomir, Monica Florea. Echipa de junioare (Alexa Hecico, Ilina Alice Bordeanu, Loredana Viziteu, Bianca Apetroaei) a luat medalia de bronz la Europenele de alergare montană de la Zermatt (Elveţia). La Europenele de tineret din Suedia (Gaevle), tricolorii au luat trei medalii, argint prin Alexandru Novac (suliţă) şi bronz prin Andrea Miklos (400 m) şi Claudia Prisecaru (3.000 m obstacole). Andreas Samuel Bucşă a cucerit bronzul la Europenele de juniori de la Boras (Suedia). Atleţii români au obţinut medalii şi la Jocurile Mondiale Universitare de la Napoli, argint prin Alin Firfirică (disc) şi bronz prin Florentin Iuşco (lungime).