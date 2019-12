RETROSPECTIVA 2019 Halauca (FRHG): Cea mai mare problema a hocheiului ramane absenta patinoarului in Bucuresti

Preşedintele Federaţiei Române de Hochei pe Gheaţă, Alexandru Hălăucă, a declarat, pentru AGERPRES, că principala problemă a acestei discipline a rămas şi în 2019 absenţa unui patinoar în Bucureşti, ceea ce a dus în peste 6 ani la pierderea a aproximativ 500 de tineri sportivi. "Cea mai mare problemă cu care ne-am confruntat este în continuare lipsa patinoarului din Bucureşti. De 6 ani şi jumătate suntem fără patinoar în Bucureşti. Noi suntem bucuroşi că domnul Ţiriac a construit un patinoar, dar nu este suficient. Este folosit doar în pregătirea copiilor şi este şi cam departe de Bucureşti. Lipsa unui patinoar în Bucureşti rămâne cea mai mare problemă. Prin absenţa acestui patinoar hocheiul a pierdut foarte, foarte mult. Nu mai avem speranţe. Eu încerc să ajung la prim-ministru, poate reuşim să rezolvăm ceva cu acest patinoar. La ora actuală banii ar trebui să vină de la Primăria Capitalei, dar poate printr-o Hotărâre de Guvern să treacă la Guvern şi să-l facă CNI-ul, pentru că mai construieşte patinoare prin diverse zone. Ar fi ideal pentru noi şi mai ales pentru Bucureşti, care este singura capitală europeană fără un patinoar. De şase ani batem pe la toate uşile şi nu reuşim să avem acest patinoar, care nu e benefic doar pentru hochei, ci pentru întreaga populaţie a Bucureştiului", a declarat Hălăucă. Federaţia pe care o conduce solicitase federaţiei internaţionale organizarea Campionatului Mondial Divizia I, Grupa A, din 2020, la care va participa şi naţionala României, şi primise acceptul, dar a fost obligată să renunţe din cauza faptului că forul internaţional cerea o garanţie că patinoarul din Bucureşti va fi gata la timp. "Vreau să spun că la congresul Federaţiei Internaţionale de Hochei, de la Bratislava, noi aplicasem pentru organizarea Campionatului Mondial Divizia 1, Grupa A, unde participă Franţa, Austria, Coreea de Sud, Ungaria şi Slovenia. Şi ni s-a spus da, dar doar dacă se organizează la Bucureşti. Ne-au întrebat dacă ne asumăm răspunderea că patinoarul va fi gata până în martie 2020. Şi mai mult, ne-au zis că vor veni şi în control. Şi le-am spus că ne pare foarte rău, dar nu putem să ne asumăm o asemenea responsabilitate, pentru că era peste puterile noastre ceea ce ne cereau. Vă daţi seama ce grupă venea la Bucureşti. Aşa va avea loc la Ljubljana, în Slovenia", a afirmat Alexandru Hălăucă. Oficialul FRHG consideră că naţionala de seniori a obţinut cea mai mare performanţă în 2019 prin calificarea la CM Divizia I, Grupa A: "A fost un an cu fluctuaţii, dar la nivelul echipei de seniori pot spune că a fost un an foarte bun. Şi mă refer la faptul că au câştigat grupa şi s-au calificat la Campionatul Mondial Divizia I, Grupa A. Este o performanţă pe care echipa naţională nu a mai avut-o de 26 de ani. Bineînţeles că e cea mai bună performanţă a hocheiului românesc". Obiectivul federaţiei pentru 2020 va fi în principal rămânerea în această grupă valorică. "Pentru 2020 ne-am propus ca obiectiv un loc cât mai bun, dacă nu promovare pentru loturile de juniori de U18 şi tineret, U20, şi bineînţeles ne dorim cu echipa de seniori să rămânem în această grupă valorică. Asta ne doare cel mai mult. Şi să nu uităm în cele din urmă acest patinoar, pentru că noi am pierdut prin lipsa lui un număr impresionant de copii. Cred că peste 500 de copii în ultimii ani. Au fost generaţii care nu au avut unde să se antreneze", a mai spus Hălăucă. Preşedintele FRHG a nominalizat întreaga echipă de seniori ca fiind cei mai buni hocheişti ai anului, iar Simona Halep a fost aleasă drept cel mai bun sportiv român: "La cei mai buni sportivi eu vreau să nominalizez întregul lot de 22 de jucători care au participat la Campionatul din Estonia, unde am câştigat în faţa Poloniei, Japoniei. Toţi 22 merită felicitări. Iar în ceea ce priveşte cel mai bun sportiv român mă gândesc în primul rând la Simona Halep, care a avut performanţe şi mai este Robert Glinţă, de la înot, care merită felicitat". Naţionala de seniori a reuşit să acceadă în faza a treia a precalificărilor pentru Jocurile Olimpice de iarnă din 2022, după ce a câştigat Grupa K, pe Patinoarul Olimpic din Braşov, în urma victoriilor cu Israel (15-0), Kîrgîzstan (18-2) şi Islanda (10-1). Reprezentativa de senioare a fost aproape de promovarea în Divizia a II-a, Grupa B, însă a pierdut meciul decisiv de la Sofia, 1-4 cu Belgia. La nivel de echipe de club, SC Miercurea Ciuc a jucat finala ediţiei trecute a competiţiei regionale Erste Liga, iar la finalul anului 2019 două echipe româneşti se află pe podiumul ligii, SC Miercurea Ciuc e lider detaşat, iar Corona Braşov e a treia. AGERPRES (A-autor: Adrian Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Gabriela Badea)