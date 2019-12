RETROSPECTIVA 2019 Horia Paun (baschet): Performanta anului este calificarea istorica a nationalei de 3x3 la Jocurile Olimpice

Preşedintele Federaţiei Române de Baschet (FRB), Horia Păun, a declarat, pentru AGERPRES, că principala performanţă a anului 2019 în baschetul românesc o reprezintă calificarea istorică a echipei naţionale feminine a României de 3x3 la Jocurile Olimpice de la Tokyo, acolo unde obiectivul este câştigarea unei medalii. "Baschetul românesc a realizat în 2019 o mare performanţă prin calificarea la Jocurile Olimpice pentru prima oară a naţionalei feminine de baschet 3x3. Este o calificare istorică, România are o mare tradiţie la baschet 3x3, pentru că, să nu uităm, am fost campioni europeni în 2014 cu naţionala masculină, iar apoi selecţionata feminină a fost vicecampioană europeană în 2016. Această tradiţie ne-a ajutat să terminăm anul 2019 pe locul 4 mondial la feminin, care ne-a adus automat calificarea directă la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020. A fost un succes de grup, dar trebuie spus că ne-au reprezentat cu succes Gabriela Mărginean, Ancuţa Stoenescu, Gabriela Irimia, Sonia Ursu, Alexandra Uiuiu şi Elisabeth Pavel. Ele au ocupat locul 7 la Cupa Mondială 3x3 de la Amsterdam, au participat la 9 turnee Women's Series în toată lumea, iar punctele câştigate de ele au oferit României în cele din urmă şansa de a ocupa locul 4 în clasamentul mondial", a spus preşedintele. "Baschetul românesc nu a participat niciodată la Jocurile Olimpice. Doar în 1952, la Helsinki, o echipă s-a retras şi naţionala masculină a României a disputat acolo un turneu preolimpic cu Italia şi Canada, dar nu s-a calificat la turneul final al Jocurilor Olimpice. Deci participarea fetelor la 3x3 este o premieră pentru baschetul românesc de care suntem foarte mândri. Şi sperăm noi să nu ne oprim aici", a adăugat Horia Păun. În ceea ce priveşte naţionala masculină de baschet 3x3, preşedintele nu este la fel de optimist că va putea obţine calificarea la Jocurile Olimpice: "Cu naţionala masculină 3x3 suntem pe o listă de aşteptare. Am încheiat pe locul 15 mondial, iar în luna martie avem o mică speranţă pentru calificarea la Tokyo. Spun o mică speranţă pentru că depindem de foarte multe de rezultate, deci suntem la mâna altor echipe. Dar putem spera că vom avea noroc şi vom ajunge la turneul preolimpic de universalitate, acolo unde practic se va pune în joc calificarea pentru Tokyo". Preşedintele s-a arătat mulţumit de evoluţiile naţionalelor de seniori în calificările pentru EuroBasket 2021, dar în acelaşi timp dezamăgit de selecţionatele de juniori, care nu şi-au realizat obiectivele în 2019. "Cu naţionala masculină am acces în grupele de calificare pentru EuroBasket 2021, câştigând grupa cu 4 victorii din tot atâtea meciuri. La senioare au avut loc deja două meciuri în calificările pentru EuroBasket 2021, primul câştigat contra Danemarcei şi al doilea pierdut în ultima secundă în faţa Cehiei. Dar ţinând cont de ce baschet au arătat şi de modul în care s-au exprimat pe teren suntem mulţumiţi de ambele echipe de seniori. La nivel juvenil am avut în organizare un eveniment important, Campionatul European masculin Under 18. La celelalte categorii de vârstă suntem puţin nemulţumiţi de performanţa sportivă din acest an. Rezultatele nu au fost pe măsura aşteptărilor. Ne doream altceva de exemplu de la selecţionata feminină Under 20 sau de la selecţionata U16 masculină. Obiectivele erau de promovare în grupele valorice A la Europene, dar nu le-am îndeplinit. Deci putem spune că la partea juvenilă au fost minusurile şi nereuşitele anului", a menţionat el. "La nivel de cluburi, din păcate sezonul 2018-2019 nu a fost pe măsura aşteptărilor. Am avut trei echipe la masculin, CSM Oradea, U-BT Cluj-Napoca, CSU Sibiu şi una la feminin, ACS Sepsi SIC Sfântu Gheorghe în cupele europene, dar nu au reuşit să treacă de faza grupelor. Dar ne bucură că în sezonul 2019-2020 CSM Oradea, U-BT Cluj-Napoca şi ACS Sepsi sunt în faza şaisprezecimilor şi sperăm că vor accede în primăvara europeană", a mai spus Păun. Federaţia Română de Baschet a încercat să atragă venituri proprii în 2019 pentru a suplimenta finanţarea de la Ministerul Tineretului şi Sportului. "Noi încercăm să transformăm toate problemele în oportunităţi şi să ne descurcăm cu ceea ce avem. La capitolul financiar pot spune că întotdeauna e loc de mai bine. Am încercat acolo unde nu am avut finanţare suficientă să atragem venituri proprii. Una peste alta cred că ne-am descurcat destul de bine. Ne-am dori ca antrenorii din baschetul românesc juvenil să devină mai instruiţi. Ne-am dori ca toţi copiii care se îndreaptă către baschet să îşi dorească mai mult, adică să îşi dorească să facă performanţă. Noi ca federaţie ne bucurăm de foarte mulţi practicanţi, dar din această masă mare ne dorim ca mult mai mulţi să vină către marea performanţă", a precizat Păun. Principalul obiectiv al FRB în 2020 este câştigarea unei medalii la Jocurile Olimpice de la Tokyo prin echipa naţională feminină de baschet 3x3. "Obiectivele pentru 2020 sunt îndrăzneţe, pentru că ne dorim o medalie la Jocurile Olimpice de la Tokyo cu naţionala feminină de 3x3. Sunt convins că vom alinia acolo cea mai bună echipă, cu nume importante din baschetul românesc. Fetele vor intra în pregătire în luna iunie, astfel încât la Tokyo să atingă vârful de formă. În afară de Jocurile Olimpice, în 2020 vom avea naţionala masculină în calificările pentru EuroBasket 2021, care se află într-o grupă cu Spania, campioana mondială, Polonia şi Israel. Ne dorim foarte tare o calificare la EuroBasket 2021 având în vedere că după participarea din 2017 am schimbat generaţiile. Ar fi ceva extraordinar să reuşim să participăm la EuroBasket 2021, atât cu băieţii, cât şi cu fetele. Apoi, trebuie să menţionez că România va fi ţara gazdă a Campionatului Mondial Under-17 la feminin în luna august, la Cluj-Napoca. E o competiţie de mare anvergură, cu 16 selecţionate precum Statele Unite sau Canada, iar România va fi şi ea prezentă. De asemenea, tot la anul, în luna iulie vom organiza la Oradea Campionatul European Under 18 la masculin, Divizia B, unde aşteptăm 24 de echipe", a afirmat oficialul FRB. Jucătorul formaţiei spaniole Murcia, Emanuel Căţe (22 de ani), este pentru al doilea an consecutiv cel mai bun baschetbalist român. "Consider că jucătorul cu o contribuţie majoră în obţinerea rezultatelor României este Emanuel Căţe. El este baschetbalistul anului din punctul de vedere al federaţiei. El evoluează în campionatul Spaniei şi e component al naţionalei României. Un clasament general la toate sporturile este destul de greu de realizat pentru că au fost mai multe rezultate, la canotaj, la tenis... Simona Halep este un sportiv reprezentativ, cu o mare expunere şi poate fi un portdrapel al performanţelor româneşti în 2019. Dar nu trebuie uitat nici canotajul, tenisul de masă şi nici naţionala de fotbal sub 21 de ani. Deci din aceste discipline ar putea veni sportivul anului", a afirmat Horia Păun. Echipa naţională feminină de baschet 3x3 a României s-a calificat în premieră la Jocurile Olimpice graţie poziţiei din clasamentul mondial al federaţiilor naţionale realizat de FIBA până la data de 31 octombrie 2019. România s-a situat, la feminin, pe locul 4 în lume şi pe locul 2 în Europa. La Cupa Mondială 3x3 de la Amsterdam, naţionala feminină a României a terminat pe locul 7 după ce a fost eliminată în sferturile de finală de selecţionata Chinei. Selecţionata masculină 3x3 a României a ratat calificarea la Cupa Mondială 2019 după ce a fost învinsă de Porto Rico, Cehia şi Australia în turneul de calificare de la San Juan (Porto Rico). Reprezentativa de baschet masculin a României şi-a asigurat participarea la turneul de calificare la EuroBasket 2021 după patru victorii din tot atâtea posibile în faţa selecţionatelor Slovaciei şi Cipru. Anul viitor, România îşi va disputa un loc la EuroBasket 2021 într-o grupă din care mai fac parte Spania, Polonia şi Israel. La feminin, prima reprezentativă a disputat două meciuri în calificările pentru EuroBasket 2021, primul câştigat cu 70-55 în faţa Danemarcei, la Timişoara, iar al doilea pierdut cu 69-70, la Praga, cu selecţionata Cehiei. Selecţionata Under 20 feminină a României a ocupat locul 8 în clasamentul final al Campionatului European, Divizia B, desfăşurat la Prishtina, ratând calificarea în primul eşalon european. La această categorie de vârstă, naţionala masculină a încheiat pe locul 17 Campionatul European Divizia B de la Matosinhos (Portugalia). La Under 18, naţionala masculină s-a clasat pe locul 21 la Campionatul European, Divizia B, găzduit în acest an de Oradea. Tot în Divizia B a Campionatului European, selecţionata feminină U18 s-a clasat pe locul 8 la Skopje. La Under 16, reprezentativa feminină a încheiat pe locul 16 Divizia B a Campionatul European de la Sofia, iar cea masculină pe poziţia a 8-a în competiţia similară desfăşurată la Podgorica. AGERPRES (A-autor: Marius Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Gabriela Badea)