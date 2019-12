RETROSPECTIVA 2019 Ioan Birladeanu (Kaiac-canoe): Ne multumim ca avem o calificare la JO 2020

Federaţia Română de Kaiac-Canoe a calificat în 2019 o barcă, cea de canoe dublu masculin în proba de 1.000 m, la Jocurile Olimpice din 2020, dar preşedintele Ioan Bîrlădeanu regretă că Victor Mihalachi şi Cătălin Chirilă, medaliaţi cu aur la Jocurile Europene, nu au urcat pe podium şi la Mondiale. ''Eu, personal, sunt mulţumit 50%. Rezultatele au fost mai mari de 50%, dar eu îmi doream mult, o medalie la Campionatele Mondiale de seniori. Acel loc 5 aş fi dorit să fie o medalie, dar, pentru prima oară în istorie, Europa nu intră în primii trei la canoe dublu. China, Cuba şi Brazilia au fost pe primele trei locuri. Ai noştri şi-au depăşit valoarea în competiţie, au scos cel mai bun rezultat din acest an, dar ne-au surprins echipajele din afara Europei, ne-au dat peste cap complet. Culmea, chinezii nu sunt la prima tinereţe şi până acum nu i-am văzut niciodată. După Jocurile Europene de la Minsk, nici nu mă gândeam că nu putem lua medalie. M-am aşteptat la mai mult de la kaiac fete, unde am încercat mai multe variante şi nu s-a putut, şi la kaiac băieţi. Liderii de grup s-au dus atunci cu prostia făcută, cazul cu meldonium, şi a rămas un gol pe care nu reuşim să-l acoperim. Tinerii cei mai buni care îi avem la ora actuală nu se ridică la valoarea celorlalţi, au numai pretenţii'', a declarat Bîrlădeanu pentru AGERPRES. Echipajul de canoe dublu a suferit modificări în ultimii ani, pentru a găsi soluţia cea mai bună. Mihalachi a concurat iniţial cu Leonid Carp în 2018, cei doi au obţinut aur şi argint la Europene, însă la Mondiale nu au mai prins podiumul. S-a încercat varianta tinereţii Leonid Carp şi Andrei Ştefan Strat, dar până la urmă Mihalachi şi Chirilă au demonstrat că sunt cei mai buni. ''S-a încercat în primăvară cu Carp şi Strat, iar Mihalachi a făcut barcă cu Chirilă şi ei au fost mai buni tot anul. S-a mers pe gândirea că Mihalachi e mai în vârstă, că nu mai poate, dar până la urmă tot el a făcut treaba. Am încredere în el în continuare, nu numai în calităţile lui de sportiv, biomotrice, ci şi în calităţile lui intelectuale. E un sportiv care dacă se lasă mâine de sport va fi antrenor fără probleme. Calificarea nu este nominală, iar la anul vom face un trial şi cine va fi cel mai în formă va participa la JO. Mizăm pe faptul că o să facem o etapă de pregătire în Japonia, cu o lună înainte de JO, şi vom merge, aşa ni s-a promis, cu cel puţin patru sportivi, pe cheltuiala COSR. Înainte cu o lună nu ştii ce se poate întâmpla şi trebuie să fim pregătiţi pentru orice eventualitate'', a precizat şeful FRKC. Baza nautică din Bascov a găzduit în august Mondialele de tineret şi juniori. În competiţia de tineret, Leonid Carp şi Ştefan Strat au obţinut două medalii de argint, la canoe dublu în probele de 500 şi 1.000 m, în timp ce Constantin Dîba a cucerit argintul la canoe simplu în proba de 1.000 m. Juniorii în schimb nu au reuşit să urce pe podium. La Europenele din iulie, Dîba a fost al doilea la 1.000 m, iar Carp şi Strat au luat argintul la dublu în proba de 1.000 m. Alte două medalii de argint au revenit juniorilor, la Kaiac 4 fete în proba de 500 m şi la Canoe 4 masculin la 1.000 m. ''Obiectivele au fost îndeplinite la seniori cu calificativul bine către foarte bine, la tineret aş spune foarte bine, iar la juniori aş da un calificativ slab. La Mondiale am avut obiectiv o medalie, care nu ne-a ieşit. Au fost foarte aproape de podium, dar locul 5 rămâne totuşi locul 5. Cel mai bun rezultat este, categoric, medalia de aur de la Minsk, la canoe dublu masculin, şi celelalte medalii de la tineret. Chiar dacă am fost pe teren propriu am pierdut la miimi de secundă, e vorba de Carp, Strat, la dublu, şi Dîba la simplu. La tineret stăm bine, încurajator. La Mondiale (de seniori) am fost surprins că nu am luat medalie, dar trebuie să ne mulţumim că avem o calificare. Acum patru ani, nu ne-am calificat la canoe dublu, am reuşit abia în primăvară la Duisburg, apoi a intervenit cazul de dopaj din 2016'', a adăugat medaliatul olimpic cu bronz la JO 1980 din proba de kaiac simplu la 1.000 m.. Anul 2020 aduce noi oportunităţi de calificare pentru sportivii de la kaiac-canoe, în regatele de la Racice (Cehia) şi de la Duisburg, în Germania. ''Mai avem şanse de calificare, mergem şi cu kaiacul fete şi cu kaiacul băieţi (simplu şi dublu), dar şanse reale avem la canoe simplu, Carp şi Dîba, care vor fi aliniaţi amândoi în proba de canoe simplu la 1.000 m. Dar asta nu trebuie să-i descurajeze pe ceilalţi care vor merge. Mai sunt şi realocări'', a adăugat Bîrlădeanu. FR de Kaiac-Canoe nu a avut probleme deosebite în 2019, dar de câteva luni a rămas fără secretar general. ''Probleme nu am avut, totul a fost normal, singura chestie e că nu mai avem secretar general de trei luni, după ce Flaviu Hoţopan a ocupat acest post un an şi jumătate. Nu s-a integrat şi şi-a dat demisia, dar nu am ce să-i reproşez. Acum vom angaja pe altcineva, în rest totul a funcţionat. Am avut bani din partea ministerului, chiar am dat şi înapoi, de la COSR, nu mai spun. Din punct de vedere financiar am stat foarte bine. Am doi antrenori federali şi poate alegem dintre ei, nu vreau să mă mai hazardez acum cu cineva din afară, pentru că e complicat în ziua de azi cu personalul'', a spus preşedintele Ioan Bîrlădeanu. După rezultatele slabe de la juniori, s-au încercat modificări la staff-ul tehnic de la loturi, dar Bîrlădeanu a constatat existenţa unei reale penurii la nivelul antrenorilor: ''Am vrut să fac modificări radicale la loturi, dar când a trebuit să numim alţii în Biroul federal, mi-am dat seama că nu avem cu cine să completăm loturile. Avem o criză mare de antrenori competitivi. Vorbesc de structurile de mai jos. În primăvară intenţionăm să facem o selecţie de seniori, pentru că găzduim la noi un CE de seniori, primul după 1968, la Bascov, în primul weekend din iunie, şi va trebui să facem o selecţie şi un lot de seniori, dar nu ştim pe cine punem antrenori şi să vedem dacă vom avea sportivi de valoare. Pentru că să facem doar act de prezenţă e trist...'' Federaţia Română de Kaiac-Canoe şi-a asumat ca obiectiv la JO 2020 o medalie, prin Mihalachi şi Chirilă. ''Simplu, pentru 2020, obiectivul nostru e medalie la Olimpiadă. După părerea mea şi experienţa mea de 42 ani, ţările astea care au apărut brusc vor şi dispărea brusc. Eu m-am plâns până acum că în colectivele tehnice nu avem oameni de ştiinţă, biolog etc. Acum avem colectiv foarte bun. Avem 15 federaţii calificate la JO şi au ieşit 17 medalii asumate. Dar după experienţa mea, le împărţim la patru şi aflăm adevărul. Câte medalii s-au luat la campionatul mondial, în anul preolimpic, la Olimpiadă s-au luat jumătate. Anul ăsta au fost trei, dar nu am introdus tenisul în calcul. Sunt convins că acolo se pot obţine două medalii. La fiecare Olimpiadă a ieşit ceva neaşteptat, mereu a existat o surpriză'', a opinat şeful FRKC . Clasamentul celor mai buni sportivi la kaiac-canoe îi are în frunte în anul 2019 pe Victor Mihalachi şi Cătălin Chirilă, în timp ce la titlul pentru cel mai bun sportiv al anului, preşedintele Ioan Bîrlădeanu o vede favorită pe jucătoarea de tenis Simona Halep, câştigătoarea turneului de la Wimbledon din acest an. AGERPRES/(AS/autor: Teodor Ciobanu, editor: Mihai Ţenea, editor online: Simona Aruştei)