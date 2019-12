RETROSPECTIVA 2019 Irina Deleanu: Marile realizari ale gimnasticii ritmice au fost Cupa Mondiala si medalia

Preşedinta Federaţiei Române de Gimnastică Ritmică, Irina Deleanu, a declarat, pentru AGERPRES, că principala realizare în 2019 o reprezintă organizarea Cupei Mondiale la Cluj-Napoca şi medalia cucerită de Denisa Mailat la această competiţie, bronz în proba de măciuci. "Din punct de vedere financiar am avut un buget foarte bun, am fost susţinuţi de Ministerul Tineretului şi Sportului, noi având un eveniment foarte important în luna august, prima ediţie de World Challenge Cup, organizată la Cluj, unde am avut un succes şi din punct de vedere organizatoric şi prin rezultatul Denisei Mailat. A reuşit să obţină o medalie la Cupa Mondială, bronz la măciuci. Cred că cea mai mare realizare a federaţiei ar fi organizarea acestei ediţii de Cupă Mondială, care a fost un succes din punct de vedere organizatoric, am primit recenzii bune din partea celor din afară şi medalia obţinută pentru că este cel mai bun rezultat al anului", a declarat Deleanu. Ea a caracterizat 2019 ca fiind un an bun pentru gimnastica ritmică, sportiva Denisa Mailat reuşind la Campionatul Mondial să se claseze pe o poziţie care să-i dea speranţe pentru calificarea la Jocurile Olimpice din 2020: "Pot spune că a fost un an bun, în care am încheiat Campionatul Mondial, la care era principalul obiectiv calificarea în primele 24 de gimnaste ale lumii şi am reuşit acest lucru cu Denisa Mailat. Şi asta ne dă speranţe pentru calificarea la Tokyo care urmează în 2020, în luna aprilie, când avem patru cupe mondiale şi ea trebuie să vină în primele trei. Faptul că ea s-a clasat între primele 24 de gimnaste o clasează în elita gimnasticii ritmice mondiale, deci ne-am îndeplinit obiectivul. La junioare am avut-o pe Laura Aniţei la Campionatul Mondial de junioare de la Moscova, care, la fel, a îndeplinit obiectivul federaţiei, clasarea într-o finală, şi s-a calificat în finala de la minge, în primele opt din lume". Dintre problemele cu care s-a confruntat federaţia în 2019, Deleanu a amintit de incapacitatea de a angaja profesionişti pentru recuperarea sportivelor şi absenţa unei săli specifice de antrenament. "Avem încă probleme cu staff-ul tehnic, pentru că din punct de vedere financiar încă nu ne permitem un colectiv tehnic complet, cu medic, psiholog, maseur, nu avem mijloacele de refacere. Cam astea sunt problemele cu care noi ne confruntăm şi lucrăm aşa empiric. Asta ar fi o problemă, şi faptul că nu reuşim să găsim o sală unde să ne punem un covor care să nu se mai strângă, să se ruleze la fiecare sfârşit de antrenament. Noi avem un podium de antrenament care protejează articulaţiile gimnastelor, şi a te antrena în condiţii de concurs este primordial. Dar noi nu ne antrenăm în condiţii de concurs şi chestia asta ne văduveşte un pic de rezultate. Adică e mai greu să ne batem de la egal la egal cu cei care au condiţii optime de antrenament", a afirmat Irina Deleanu. "Importantă este calificarea la Tokyo şi încercăm asta prin Denisa Mailat. Ea mai are două etape de calificare, aceste patru cupe mondiale din luna aprilie şi încă o etapă de calificare, şi anume Campionatul European din mai de la Kiev. Există şi Andreea Verdeş, dar din punct de vedere al compoziţiilor tehnice este un pic văduvită din punctul de vedere al dificultăţii. Ea trebuie să aibă nişte exerciţii competitive comparativ cu adversarele ei şi deocamdată nu a reuşit să depăşească punctajul de 20 pe plan internaţional, ceea ce Denisa Mailat a reuşit. Noi anul acesta am îmbunătăţit compoziţiile, am crescut şi mai mult valoarea la dificultate, evident că ne dorim să le realizeze în concurs şi să le devanseze pe adversare, pentru că asta este ideea. Şi în plan secund avem Campionatul European de junioare, unde vom participa cu două junioare şi ne dorim să ne clasăm în primele opt la echipe şi să intrăm într-o finală, ar fi extraordinar. Îmi e greu să spun ce aşteptări vom avea de la Jocurile Olimpice, pentru că suntem în etapa aceasta de calificare în acest moment iar pentru noi şi calificarea în sine este un rezultat excepţional. După aceea ce se va întâmpla la Olimpiadă vom vedea, să aibă o prestaţie curată frumoasă, nu ştim unde se va poziţiona", a mai spus preşedinta Federaţiei Române de Gimnastică Ritmică, referitor la principalele obiective pentru 2020. În ceea ce priveşte cel mai bun sportiv al federaţiei, Irina Deleanu a nominalizat-o pe Denisa Mailat: "Evident Denisa Mailat este cea mai bună sportivă a federaţiei în 2019, iar la general o nominalizez pe Simona Halep". AGERPRES/(A/autor: Adrian Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Simona Aruştei)