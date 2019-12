RETROSPECTIVA 2019 Marius Florea (scrima): Cred ca este posibila o medalie la Tokyo

Scrima a avut un an complicat în 2019, cu podiumuri la competiţiile de juniori, tineret, în timp ce sabrera Bianca Pascu a adus singura medalie pentru seniori, un bronz la Mondiale, dar nu avem încă niciun scrimer calificat pentru Tokyo, iar după mult timp nu vom califica la Jocurile Olimpice echipa masculină de sabie sau pe cea feminină de spadă, deşi aceasta deţine titlul olimpic. ''A fost un an bun, dar mă aşteptam să fie şi mai bun. Aici mă refer la echipa de sabie masculin, putea să scoată un rezultat mult mai bun. Mă refer mai ales la Campionatul Mondial, unde erau multe puncte pentru calificare. Din păcate, s-au accidentat atât Alin Badea, cât şi Iulian Teodosiu şi apoi a trebuit să tragem cu doi tineri în echipa de seniori: George Dragomir şi Răzvan Ursachi. Şansele sunt acum foarte mici la sabie, dar trebuie să luptăm până la capăt. De departe, cel mai bun rezultat e medalia de bronz meritată a Biancăi Pascu la Mondiale, apoi locul 4 cu echipa masculină de sabie la Campionatul European. La Campionatul Mondial de cadeţi şi juniori am avut o medalie de argint prin George Dragomir, la individual, apoi la CE Under 23, un aur cu echipa de sabie (George Dragomir, Răzvan Ursachi, Codrin Cozmuleanu, Matei Cîdu) şi argintul Alexandrei Predescu la spadă individual. Iarăşi George Dragomir, bronz la individual la Under 23. Acestea sunt nişte rezultate care ne dau dreptul ca la următoarea Olimpiadă să înţelegem că avem ceva şi pe ce să punem mâna. Trebuie să avem grijă de aceşti tineri, să-i susţinem în pregătire. Şi nu în ultimul rând rezultatele Anei-Maria Popescu, care a câştigat în Cupa Mondială la Tallinn şi Budapesta, locul 3 la Cali, Bianca Pascu, locul 3 la Sint Niklaas, locul 3 la Budapesta'', a declarat preşedintele Federaţiei Române de Scrimă, Marius Florea, pentru AGERPRES. Fetele de la spadă nu mai au şanse nici ele să prindă JO 2020 cu echipa, astfel că la Tokyo vom fi reprezentanţi doar în probele individuale. ''Având în vedere circumstanţele existente, nu mă surprinde acest fapt, pentru că efectiv este o competiţie foarte grea calificarea la JO. Nu poţi doar ca unul sau ca doi sportivi de valoare să tragă echipa, este foarte greu. Tiberiu Dolniceanu are o valoare, dar Badea şi Teodosiu sunt oameni de echipă, nu de individual şi atunci trebuie să vedem ce facem şi ce punem lângă ei, dintre cei tineri. La spadă fete şi acolo întinerim echipa pentru 2024, cu Predescu, cu Benea, cu Leonte. Avem ceva tineri de perspectivă, dar încet-încet, trebuie să avem răbdare cu ei'', a precizat arbitrul internaţional de sabie. Marius Florea speră că bugetul pentru anul viitor va fi deblocat încă din ianuarie, pentru a acoperi costurile stagiilor şi turneelor de pregătire: ''Am avut, ca şi celelalte federaţii sportive, probleme financiare, dar cu sprijinul COSR nu au fost probleme. Din păcate la sfârşitul de an şi la începutul de an va fi la fel. Noi avem la început de an un cantonament la spadă fete, din 2 ianuarie, pe urmă se pleacă la Havana. Eu sper ca într-un viitor apropiat să fie rezolvate problemele, pentru că nu putem face sport fără să avem finanţare. Noul ministru este, din câte am observat, foarte implicat în fenomenul sport, ceea ce mă bucură, dar acum să vedem ce poate să facă, pentru că sistemul este greoi şi vom vedea din aproape în aproape'' În 2020, la nivel de seniori, FR de Scrimă şi-a propus ca obiectiv medalie la CE 2020 de la Minsk şi la JO 2020. ''Pentru 2020 obiectivele noastre sunt o medalie la JO de la Tokyo şi o medalie la Campionatul European de seniori de la Minsk. Aşteptăm o medalie la Tokyo, iar eu cred că e posibil având că totul este chestie de o zi la JO. Dacă eşti apt şi concentrat pe ceea ce ai de făcut, eu zic că putem să luăm o medalie. Cu Dolniceanu, mergeam cu trei sportivi cu speranţe la o medalie, acum trebuie s-o facem doar cu Pascu şi Popescu, două nume grele în scrima românească. Dolniceanu avea şanse la individual, dar din păcate a făcut cerere pentru renta viageră şi atunci el cu 1 ianuarie nu va mai participa la competiţii. A spus că nu mai poate psihic să continue această calificare, plus o uzură care îşi spune cuvântul. Aş fi vrut să-şi încheie cariera la Olimpiadă, dar dragoste cu forţa nu se poate. Acum câteva zile a făcut cererea. Noi vrem să întinerim echipa, vom vedea ce fac Badea, Teodosiu, dacă rămân în continuare, vrem să aducem lângă ei, cum am făcut la Cairo, pe George Dragomir. Avem ceva tineri de mare perspectivă, Ursachi, Cozmuleanu, Cîdu'', a declarat Marius Florea. Calificările pentru JO 2020 continuă şi anul viitor, dar şansele cele mai mari le au Ana-Maria Popescu la spadă şi Bianca Pascu la sabie. ''Noi încercăm să calificăm cât mai mulţi, ultimul criteriu va fi în Europa în luna aprilie, la Madrid. Acolo o să participăm cu câte un sportiv la spadă fete, floretă fete, floretă băieţi, în funcţie de ce calificăm, pentru că încă nu ştim exact. Pe locuri calificabile sunt acum Ana-Maria Popescu, Bianca Pascu, dar efectiv calificarea se va încheia în aprilie'', a precizat şeful FRS.