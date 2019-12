RETROSPECTIVA 2019 Mures: Premiera pentru Romania cu o procedura alternativa la transplantul cardiac la copii

Anul 2019 a continuat seria intervenţiilor medicale în premieră la Institutul de Urgenţă de Boli Cardiovasculare şi Transplant (IUBCvT) Târgu Mureş, ce mai importantă fiind o procedură alternativă la transplantul cardiac la copii, dezvoltată de specialiştii germani. Doctorii de la Clinica de Chirurgie Cardiovasculară din cadrul Institutului de Urgenţă de Boli Cardiovasculare şi Transplant (IUBCvT) Târgu Mureş, coordonaţi de doctorul Horaţiu Suciu, au efectuat, în luna noiembrie, în premieră în România, o intervenţie pe cord deschis la o fetiţă de aproape doi ani, după o procedură alternativă la transplantul cardiac dezvoltată în Germania. Intervenţia chirurgicală care a presupus un banding de arteră pulmonară a fost coordonată de către doctorul german Dietmar Schranz, cel care a iniţiat şi dezvoltat procedura, exact în ziua în care s-au împlinit 20 de ani de la efectuarea primului transplant de cord din Târgu Mureş (al doilea din România). Procedura a fost efectuată unei fetiţe în vârstă de aproape doi ani, un pacient aflat în stare avansată de insuficienţă cardiacă care, în mod normal, trebuia să fie inclusă pe lista pentru transplant. "Este o procedură mai specială pentru că nu se foloseşte foarte frecvent şi nu în toate ţările, este o procedură alternativă la transplantul cardiac. Este menită de a redesena ventriculul stâng în aşa fel încât el să funcţioneze mai bine şi să permită acestui copil să crească în condiţii mai bune. În 80% dintre cazuri chiar să fie evitată posibilitatea transplantului cardiac. Este o procedură relativ nouă care a fost inclusă în practică de un colectiv din Germania, a cărei iniţiator este oaspetele nostru în această zi, profesor doctor Dietmar Schranz. Intervenţia a decurs foarte bine", declara şeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară din cadrul IUBCvT Târgu Mureş, profesor doctor Horaţiu Suciu. Profesorul Dietmar Schranz s-a arătat fascinat de profesionalismul colectivului din Târgu Mureş, arătând că este fericit că a reuşit să dezvolte o strategie care vine ca o alternativă la transplantul cardiac, atunci când acesta nu este posibil. El a afirmat că a găsit la IUBCvT o echipă de specialişti foarte bine pregătită şi că în cazul fetiţei operate tot colectivul s-a comportat de parcă "au mai făcut-o de 100 de ori". Specialiştii spun că un copil în vârstă de un an sau doi nu are nicio şansă la un donator, iar această procedură poate salva viaţa copiilor suferinzi. Premiera a avut loc în data de 14 noiembrie, la exact 20 de ani de efectuarea primului transplant cardiac la Târgu Mureş, în 14 noiembrie 1999. Doctorul a precizat că la centrul din Târgu Mureş intervenţiile pe cord la copii sunt deja o rutină, anual aici fiind operaţi circa 300 de copii. *** În cei 20 de ani de transplant cardiac, la Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant (IUBCvT) din Târgu Mureş au fost realizate 82 de transplanturi de cord şi au fost introduse o serie de tehnici în premieră în România. Specialiştii IUBCvT Târgu Mureş speră ca prin activităţile ştiinţifice organizate la aniversarea a 20 de ani de la realizarea primului transplant de cord să se dea un restart activităţii de transplant din România, mai ales că, de câţiva ani, doar centrul mureşean mai desfăşoară activitate de transplant de cord în ţara noastră. Cardiologii susţin că un singur centru de transplant cardiac într-o ţară ca România este foarte puţin, fiind nevoie de cel puţin trei centre. IUBCvT din Târgu Mureş are 24 de ani de la înfiinţare şi, pe lângă cele 82 de transplanturi de cord realizate în 20 de ani de activitate în domeniu, operează pe cord peste 300 de copii pe an şi a avut circa 160.000 de pacienţi. La IUBCvT, în 21 octombrie, o echipă de specialişti condusă de şeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară din cadrul Institutului de Urgenţă de Boli Cardiovasculare şi Transplant (IUBCvT) Târgu Mureş, profesor doctor Horaţiu Suciu, a efectuat al şaselea transplant de cord din acest an din România, o intervenţie care a durat mai bine de 10 ore. Tot în domeniul cardiologiei, la Târgu Mureş performează şi Clinica de Cardiologie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Târgu Mureş, prin Unitatea de Supraveghere şi Tratament Avansat al pacienţilor Cardiaci Critici (USTACC), care a înregistrat cea mai mică mortalitate din România în tratamentul pacienţilor cu infarct miocardic acut. *** Centrul medical Târgu Mureş a înregistrat în 2019 şi închiderea singurei secţii de tratare a arşilor din judeţ, Compartimentul de Arşi din cadrul Spitalului Clinic Judeţean (SCJ) Mureş, la patru ani de la accidentul de la Clubul Colectiv. Medicii specialişti în arsuri susţin că nu înţeleg nici acum raţiunea pentru care conducerea SCJ Mureş a optat pentru desfiinţarea compartimentului de arşi, începând din luna iunie 2019, în condiţiile în care fluxul de pacienţi cu diferite arsuri este destul de mare, cel puţin 120 de pacienţi pe an, atât în ambulatoriul de specialitate, cât şi pe internările de zi şi pe cele continue. Acum pacienţii cu arsuri sunt preluaţi de UPU - SMURD Târgu Mureş şi nu ajung să fie văzuţi la timp, existând deja numeroase cazuri de plăgi suprainfectate care ajung la medicii fostului compartiment de arşi cu trimiteri de la medicul de familie, după două-trei zile, după ce au trecut prin serviciul de urgenţă, au reclamat medicii specialişti Conducerea SCJ Mureş declara în momentul închiderii compartimentului de arşi din Târgu Mureş că acest lucru a fost necesar întrucât unitatea nu s-a putut adapta cerinţelor Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 476 din 2017 şi că această activitate va fi preluată în viitor de compartimentul de arşi care se preconizează să fie construit aici. ASGERPRES / (AS - autor: Dorina Matiş, editor: Marius Frăţilă, editor online: Simona Aruştei)