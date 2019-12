RETROSPECTIVA 2019 Nicu Vlad: Loredana Toma e sportiva anului la haltere, ea e speranta noastra la o medalie la Tokyo

Preşedintele Federaţiei Române de Haltere, Nicu Vlad, a declarat, pentru AGERPRES, că Loredana Toma este sportiva anului în urma rezultatelor obţinute la competiţiile importante din 2019, precizând că de numele ei se leagă şi speranţele pentru o medalie la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020. "A fost un an foarte bun, încheiat recent cu o competiţie, Campionatele Europene Under 15 şi Under 17, la care am reuşit rezultate excelente. Noi am avut un an bun şi la seniori, în special în primăvară, la Campionatele Europene. Este adevărat, însă, că nu sunt încântat de evoluţiile anumitor sportivi la Campionatele Mondiale. Dar ăsta e concursul şi încercăm pe viitor să îi remontăm pe cei cu evoluţii mai proaste. Evident, Loredana Toma este sportivul anului 2019 la haltere după medaliile de aur de la Europene şi cele de bronz de la Mondiale. În primăvară, chiar după Campionatele Europene, ea a avut nişte probleme de sănătate. Chiar dacă ulterior şi-a revenit şi a putut participa, eu spun că nu a fost sută la sută la Mondiale. Eu sper ca anul următor să reuşim să o ducem acolo unde îi e locul, în frunte. Din punct de vedere fizic ea se confruntă cu anumite probleme, dar nu sunt aşa de grave. Sunt unele probleme de mişcare la ea, mă refer în special la stilul aruncat, dar eu sper ca antrenorii să corecteze în următoarea perioadă aceste lucruri", a spus preşedintele. Foto: (c) CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTO "Loredana este motivată, antrenată şi îşi doreşte cel puţin la fel de mult ca noi să atingă vârful de formă la Tokyo şi să urce pe podium. Acum că va fi medalie de aur, argint sau bronz, rămâne de văzut. Noi ne-am dori să se afle la final pe cea mai înaltă treaptă, dar până la urmă am fi mulţumiţi cu oricare din primele trei locuri. Teoretic, azi Loredana Toma este sportiva noastră cu cele mai mari şanse să se bată pentru o medalie la Jocurile Olimpice, ea e speranţa noastră", a adăugat Nicu Vlad. Nicolae Onica, medaliat în 2018 la Campionatele Europene (două de aur şi una de bronz) şi Campionatele Mondiale (una de bronz), a avut evoluţii slabe în 2019 atât din cauza accidentărilor, cât şi a comportamentului său, este de părere Nicu Vlad. "El a avut mai multe accidentări anul acesta, iar una chiar în perioada Campionatelor Europene din Georgia. Ulterior el a acuzat tot felul de dureri la spate şi la genunchi, dar spatele a fost mai problematic. Aceste lucruri l-au scos din pregătire de foarte multe ori. Dar, în acelaşi timp, consider că nu numai accidentările au dus la evoluţiile lui mai slabe, cât şi felul lui de aborda lucrurile. Trebuie să recunoaştem asta. Iar eu sper eu să se maturizeze, deşi el are acum 26 de ani. Eu îl văd şi pot să spun că are un comportament mai ciudat din punct de vedere extrasportiv, ca să zic aşa. Nu că atitudinea de la antrenamente ar fi foarte strălucită. Modul în care abordează antrenamentele şi partea extra sportivă îl fac pe Onica să fie unde se află azi", a afirmat preşedintele FRH. Acesta s-a arătat mulţumit de finanţarea primită în 2019 de la MTS şi speră ca aceasta să rămână la acelaşi nivel şi în 2020: "Probleme de zi cu zi, cum au avut şi alte federaţii, sigur că au fost. Însă nu ceva special. Nu se poate spune că nu ne-am îndeplinit nu ştiu ce obiectiv din cauza problemelor financiare. Noi am avut un buget corespunzător cu competiţiile unde am dorit să participăm pentru calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Deci nu am avut probleme majore din punctul ăsta de vedere. Eu sper însă să avem continuitate, să avem un buget pentru perioada următoare pentru a putea ţine sportivii în pregătire şi, în acelaşi timp, să îi ducem la competiţiile de calificare care se vor încheia în luna aprilie. Ne-am întâlnit cu noul ministru (n.r. - Ionuţ Stroe), el a fost foarte optimist în sensul ăsta. Toată lumea îşi dă seama de importanţa anului 2020 şi sper eu că ne putem desfăşura activitatea aşa cum ne dorim". Nicu Vlad susţine că încă nu s-a stabilit dacă România poate duce 4 sau 2 halterofili la Jocurile Olimpice de la Tokyo ca urmare a regulilor privind dopajul, care sancţionează delegaţiile în funcţie de numărul de cazuri pozitive depistate din 2008 şi până în prezent. El a subliniat însă că mult mai important este însă ca România să aibă sportivi care să-şi realizeze punctajul de calificare. "În momentul de faţă avem 4 sau 2 locuri pentru Jocurile Olimpice, încă nu ştim exact. Dar nu se pune problema aşa, că avem 4 sau 2 locuri pentru Tokyo, mult mai important e să avem sportivi care să reuşească să se califice. Nu înseamnă că dacă ai patru locuri pentru Tokyo duci automat patru. Nu, aşa ceva nu există. E posibil să ai şi un loc şi să nu ai niciun sportiv calificat. În situaţia de azi, după cum văd eu lucrurile, noi am putea califica la Tokyo una-două fete şi la băieţi cu indulgenţă unul. Deci lucrurile sunt altfel decât cum arată pe hârtie. Cel mai important este să avem sportivi calificaţi pentru locurile care ni se oferă la Jocurile Olimpice. Aşa că eu spun că certitudini sunt 2-3 sportivi calificaţi", a explicat el. Preşedintele speră ca la Tokyo halterele româneşti să obţină din nou o medalie, după argintul obţinut de Roxana Cocoş şi bronzul lui Răzvan Martin de la Jocurile Olimpice de la Londra. "Noi avem în plan ca obiectiv pentru Tokyo, stabilit la începutul ciclului olimpic, o medalie. Şi sper ca unul dintre aceşti sportivi pe care îi vom duce la Jocurile Olimpice să reuşească să o câştige. Deci obiectivele pentru 2020 sunt concentrate bineînţeles pe medalia pe care ne-o dorim la Tokyo, dar mai avem anul următor şi alte competiţii de unde vrem să ne întoarcem cu rezultate bune. Ultima medalie olimpică a halterelor româneşti a fost la Londra, deci în 2012. De aceea o medalie la Tokyo este foarte importantă, ar însemna o recunoaştere a valorii sportivilor noştri, a valorii halterelor româneşti, precum şi a federaţiei noastre, pe care încercăm să o menţinem în topul celor mai importante federaţii din lume", a precizat Nicu Vlad. Acesta a menţionat că nu poate numi cel mai bun sportiv român al anului. "Sportivul român al anului 2019 este greu de numit, pentru că depinde de criteriile de care se ţine cont, de competiţiile care se iau în calcul. Dar eu sunt convins că anul viitor va fi mai simplu având Jocurile Olimpice, pentru că toată lumea va fi aşezată la aceeaşi masă", a explicat Nicu Vlad. La Campionatele Mondiale de seniori de la Pattaya (Thailanda), România a cucerit două medalii de bronz, iar la Campionatele Europene de la Batumi (Georgia) 14, dintre care şase de aur, trei de argint şi cinci de bronz. România a participat cu trei sportivi la Mondialele de juniori din Fiji, obţinând o singură medalie de argint. La Campionatele Europene de haltere U20 şi U23 desfăşurate la Bucureşti, delegaţia României a obţinut 25 de medalii (4 de aur, 11 de argint şi 10 de bronz), în timp ce la CE U15 şi U17 de la Eilat (Israel) a câştigat 43 de medalii (21 de aur, 6 de argint şi 16 de bronz). AGERPRES (A-autor: Marius Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Ada Vîlceanu)