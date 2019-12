RETROSPECTIVA 2019/Potec (FRNPM): Antrenorul lui Glinta nu isi asuma o medalie olimpica, dar eu sunt convinsa

Preşedinta Federaţiei Române de Nataţie şi Pentatlon Modern, Camelia Potec, a declarat pentru AGERPRES că antrenorul lui Robert Glinţă, Mugur Tomescu, nu îşi asumă câştigarea unei medalii la Jocurile Olimpice de la Tokyo, precizând însă că este convinsă că sportivul român poate obţine această performanţă. "Bineînţeles că la Tokyo ne dorim un loc mult mai bun decât locul 8 de la Rio (100 m spate, n. red). Chiar dacă până acum am avut ca obiectiv câştigarea unei medalii la Jocurile Olimpice, în momentul de faţă noul antrenor al lui Robert Glinţă nu îşi mai asumă acest lucru, cu toate că eu sunt ferm convinsă că Robert merge la medalie. Acum ca preşedinte al federaţiei sau ca federaţie este greu să stabileşti ca obiectiv o medalie atât timp cât antrenorul nu are în plan acest lucru, dar noi facem tot ce ne stă în putinţă ca această medalie să existe chiar dacă nu este ca obiectiv oficial", a declarat Potec. În ceea ce priveşte anul 2019, Potec spune că a fost unul bun, care dă speranţe pentru Jocurile Olimpice: "Noi considerăm că anul 2019 a fost un an bun. Bineînţeles că am avut obiective foarte mari şi am fost destul de curajoşi, am vrut medalii la toate competiţiile de la începutul anului, la toate campionatele mari, dar din păcate nu a fost să fie şi asta din cauza faptului că avem unul sau doi sportivi pe care ne bazăm. Iar anul acesta a fost unul cu ghinion, pentru pentru că am avut accidentări. Am avut accidentarea lui Popovici, înainte de Campionatele Mondiale, apoi Daniel Martin a fost foarte răcit la Campionatele Europene în bazin scurt şi lui Robert Glinţă i-a lipsit acel dram de noroc la cele două finale de la Campionatele Mondiale din Coreea. Dar sportivii s-au pregătit bine, rezultatele au fost bune, deci, per ansamblu, putem spune că a fost un an bun, care ne dă speranţe pentru 2020 şi pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo". Camelia Potec a enumerat şi cele mai mai realizări ale sportivilor români în 2019. "La nivel de seniori, bineînţeles că a fost aceea medalie de la Campionatele Europene în bazin scurt, dar şi cele două finale de la Campionatul Mondial. Chiar dacă avem ca obiectiv o medalie să nu uităm totuşi că o finală la Mondiale rămâne o finală. Ne-am bucurat de baremul de calificare la Jocurile Olimpice al lui Daniel Martin. Ceea ce ne dă speranţe pentru viitor, la următoarea ediţie a Jocurilor Olimpice din 2024 de la Paris, sunt rezultatele de la Festivalul Olimpic al Tineretului, ale lui David Popovici şi Bianca Costea. Acele medalii sunt o performanţă de excepţie şi ei speră să se califice la Jocurile Olimpice de anul viitor, chiar dacă au 15 ani. Eu cred că este mult prea devreme şi chiar dacă vor reuşi acest lucru cred că apogeul carierei lor va fi la Paris, şi nu la Tokyo anul viitor. Am vorbit doar de înot, nu şi de sărituri, şi rămâne în cărţi pentru calificarea la Jocurile Olimpice Constantin Popovici, cel care a anul acesta a fost accidentat şi nu a sărit la nivelul la care putea să o facă în Coreea, dar el are în continuare ca obiectiv calificarea la Tokyo, cât şi cele două junioare, care la prima lor competiţie majoră emoţiile le-au depăşit şi nu au reuşit să sară la adevărata lor valoare. Dar şi ele, chiar dacă sunt mai mici, au şanse reale de calificare la Jocurile Olimpice", a mai spus Potec. În ceea ce priveşte problemele cu care s-a confruntat federaţia în 2019, Potec a făcut referire la bugetul alocat, considerat insuficient: "Probleme majore nu am avut în 2019, cu toate că ne-ar fi plăcut să avem un buget mai devreme şi să nu alergăm să facem rost de bani din alte părţi, dar din fericire există şi Comitetul Olimpic şi Sportiv Român şi am fost sprijiniţi în mare parte de această instituţie şi de nişte parteneri care ne sunt aproape de mulţi ani. Cred că situaţia ar fi mult mai bună dacă am avea un buget mai mare de la început, pentru că suntem una dintre federaţiile care nu au un buget foarte mare, dar câştigăm medalii aproape în fiecare an. Cred că aceasta a fost cea mai mare problemă din punct de vedere administrativ. Altfel, cred că pot spune că 2019 a fost şi un an cu ghinioane pentru sportivii noştri". Camelia Potec consideră că Robert Glinţă este cel mai bun înotător în 2019, iar la sportivul anului a nominalizat-o pe Simona Halep. "Cu siguranţă din punctul meu de vedere sportivul Robert Glinţă nu are momentul de faţă un adversar, mai ales după ce a câştigat medalia la campionatele europene de seniori. Dar din punctul de vedere al federaţiei abia la începutul lunii ianuarie vom avea şedinţa de Birou Federal şi îi vom declara oficial pe cei mai buni sportivi. În ceea ce priveşte toate sporturile, cred că Simona Halep a fost cea mai bună având în vedere că a câştigat trofeul la Wimbledon", a mai spus Potec. În ianuarie, Robert Glinţă a câştigat probele de 100 m spate şi 50 m spate, desfăşurate la Luxemburg, în Cupa Europeană de nataţie. În februarie, Paul Georgescu a devenit primul român care a înotat fără costum de protecţie 1.600 de metri în apă îngheţată, el încheind cursa desfăşurată într-un bazin exterior din cadrul unui club din Capitală în 22 de minute, 43 de secunde şi 19 sutimi. O lună mai târziu, Georgescu a cucerit medalia de aur la stilul liber pe 500 m, la Campionatele Mondiale de înot în apă îngheţată din Rusia. În proba de 1.000 m, românul s-a clasat al cincilea. În mai, Robert Glinţă a ocupat locul al treilea în finala probei de 50 m spate, la Budapesta, în cadrul concursului FINA Champions Swim Series. În noiembrie, Daniel Martin a câştigat proba de 200 m spate, la Cupa Mondială de la Kazan (Rusia), şi s-a clasat pe locul al doilea în finala probei de 100 m spate. Glinţă a cucerit în decembrie medalia de bronz în proba de 100 m spate, la Campionatele Europene de înot în bazin scurt (25 de metri), de la Glasgow. La Festivalul Olimpic al Tineretului European (FOTE) din iulie, de la Baku, David Popovici a câştigat aurul la 100 m liber şi argintul la 50 şi 200 m liber. Bianca Costea a obţinut şi ea o medalie de aur la 50 m liber. AGERPRES (A, AS-autor: Adrian Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Adrian Dădârlat)