RETROSPECTIVA 2019 Romanescu (tenis de masa) Toate competitiile din acest an au reprezentat o pregatire pentru JO de la Tokyo

Preşedintele Federaţiei Române de Tenis de Masă (FRTM), Cristinel Romanescu, a declarat, pentru AGERPRES, că toate competiţiile internaţionale din 2019 au reprezentat pentru sportivi o pregătire pentru competiţia supremă, Jocurile Olimpice de la Tokyo de anul viitor. "Anul 2019, anul premergător Jocurilor Olimpice, a fost din punctul meu de vedere unul foarte bun pentru tenisul de masă. Iar un exemplu este Ovidiu Ionescu, cel care a reuşit în 2019 să ia o medalie de argint la Campionatele Mondiale de tenis masă. Iată că după mulţi ani tenisul de masă la băieţi performează şi nu la orice fel de competiţie, ci tocmai la Campionatele Mondiale. Mă bucur foarte mult pentru el. Apoi, îi menţionez pe juniorii şi cadeţii noştri care au adus destule medalii de aur, argint şi bronz la Campionatele Europene. Şi să nu uităm ultima medalie de aur a anului prin echipa feminină a României, care pentru a doua oară consecutiv a devenit campioană europeană. Este drumul pe care l-am parcurs anul acesta, însă numai cu gândul la Jocurile Olimpice de la Tokyo care bat la uşă. Pentru că toate aceste concursuri au fost, ca să spun aşa, o pregătire pentru competiţia supremă", a spus preşedintele. "Bineînţeles că am avut şi minusuri, poate că sportivii noştri ar fi trebuit să fie mult mai în faţă în clasamentele europene şi mondiale. Aşa cum tot la acest capitol pun şi faptul că nu am făcut o pregătire aşa cum noi ne-am dorit-o, dar tocmai din cauza faptului că sportivii noştri sunt angrenaţi în destul de multe competiţii la cluburile unde activează", a adăugat Cristinel Romanescu. Finanţarea a reprezentat şi în 2019 una dintre problemele cu care s-a confruntat Federaţia Română de Tenis de Masă. Preşedintele a explicat că pentru a putea avea rezultate la toate nivelurile de vârstă sportivii au nevoie de pregătire în străinătate şi de cât mai multe participări la competiţiile internaţionale. "Noi mulţumim mereu că primim finanţare de la MTS, însă de fiecare dată am avut nevoie de mult mai mulţi bani pentru a avea activitate. Spun asta pentru că performanţa sportivilor de la tenis de masă este la toate nivelurile şi e normal că pentru a ţine acest nivel trebuie să duci sportivii, copiii în cât mai multe cantonamente. Şi nu neapărat în România, ci în cantonamente în străinătate. Apoi e nevoie ca ei să participe la cât mai multe competiţii internaţionale, acolo unde îşi pot arăta cu adevărat valoarea. Nu întâmplător tenisul de masă românesc este în primele locuri în Europa şi în lume. Iar noi putem spune cu mândrie că avem campioni europeni la toate categoriile de vârstă, 12, 15, 18 ani şi seniori. Şi nu cred că multe sporturi din România se pot lăuda la momentul ăsta cu asemenea rezultate. De aceea am avea nevoie de mult mai multă susţinere financiară, tocmai pentru a putea pregăti aceşti sportivi mai bine", a afirmat el. Tenisul de masă românesc aşteaptă de mai mulţi ani o sală de antrenament dedicată, Romanescu menţionând că federaţia are terenul însă este nevoie de finanţare de la Guvern pentru construcţie. "Ne trebuie o sală specială pentru tenis de masă aici, în Bucureşti. Fără ea încet-încet pierdem teren faţă de alte ţări care au o infrastructură deosebită. Avem nevoie de o sală de antrenament care să fie a federaţiei, pentru a pregăti viitorii campioni. Promisiuni avem de foarte multă vreme, acum nu ne rămâne decât să sperăm că se vor concretiza. Ne-am dori măcar să demareze procedurile de proiectare şi apoi şi lucrările. Noi ne-am dori sala lângă Academia Militară, acolo unde avem de atâţia ani un teren. Acest teren a fost dat special Federaţiei Române de Tenis de Masă pentru o sală de antrenament. Banii pentru construcţie ar trebui să vină de la Guvern, de la Ministerul Tineretului şi Sportului sau poate de la Compania Naţională de Investiţii. Sperăm că poate în 2020 vom găsi înţelegere pentru a demara aceste lucrări. Aşteptăm bineînţeles şi noua sală polivalentă de care se tot vorbeşte, pentru că ne dorim să organizăm şi noi competiţii de nivel internaţional", a precizat Romanescu. Medalia olimpică reprezintă obiectivul cel mai important al tenisului de masă în 2020, susţine preşedintele FRTM. "Sigura medalie care lipseşte tenisului de masă românesc este cea olimpică. Nu am putut să o obţinem, mai ales că tenisul de masă a intrat ca sport olimpic abia în 1992. Noi am participat de atunci la toate ediţiile Jocurilor Olimpice şi am fost de câteva ori foarte aproape de a obţine o medalie. Eu cred că a venit timpul să o obţinem. Iar la Tokyo consider că putem urca pe podium la două probe, proba pe echipe şi proba de dublu mixt. Dar nu exclud deloc nici şansele la simplu, unde Bernadette Szocs şi Elizabeta Samara pot accede pe o poziţie care să le aducă o medalie", a spus oficialul FRTM. "Tenisul de masă are prima competiţie de calificare la Jocurile Olimpice pe 22 ianuarie în Portugalia. Dacă ne calificăm cu cele două echipe, la feminin şi masculin, atunci automat vom avea jucători calificaţi în probele de simplu. Acesta ar fi primul obiectiv, să calificăm sportivii de la acest turneu, ca să nu mai avem presiunea calificării după aceea şi să ne putem pregăti pentru Tokyo aşa cum trebuie. Ca să se califice, echipele noastre trebuie să se claseze în primele 8 locuri. Dar trebuie să menţionăm că sunt calificări mondiale, deci toate echipele valoroase vor fi prezente. Nu vor participa în schimb echipele care s-au calificat deja la Jocurile Europene, Asiatice, ale Oceaniei şi Americii. Noi am scăpat calificarea la Jocurile Europene la Minsk, când am pierdut finala în faţa Germaniei. Dacă băteam atunci Germania, sportivele noastre erau azi calificate. Dar noi sperăm să nu avem probleme la turneul acesta de calificare din ianuarie. În 2020, în afară de Jocurile Olimpice mai avem Europene, Mondiale şi, ca de fiecare dată, ne propunem medalii. Avem sportivi valoroşi care sunt capabili să urce pe podium la orice competiţie de nivel mondial sau european la care participă", a adăugat Cristinel Romanescu. În opinia acestuia, titlul de sportivul anului ar trebui să îi revină jucătoarei de tenis Simona Halep, câştigătoarea turneului de Mare Şlem de la Wimbledon. "Din punctul meu de vedere, Simona Halep este detaşat sportiva anului. Are cele mai mari performanţe şi face cunoscută România peste tot în lume acolo unde joacă. Apoi mă gândesc la performanţele celor de la canotaj, care au reuşit să califice deja la Jocurile Olimpice şapte bărci şi, fără modestie, mă gândesc la tenis de masă. Pentru că avem o echipă campioană europeană şi un vicecampion mondial, iar rezultatele ne recomandă să fim pe un podium al disciplinelor sportive din acest an", a menţionat Cristinel Romanescu. Echipa feminină a României a cucerit medaliile de aur la Campionatele Europene de tenis de masă pe echipe de la Nantes (Franţa), după ce a învins Portugalia cu scorul de 3-0 în finală. Selecţionata României şi-a trecut în palmares al cincilea său titlu continental, după cele din 1992, 2002, 2005 şi 2017. La Jocurile Europene din acest an de la Minsk, echipa feminină a României a obţinut medaliile de argint, fiind învinsă de Germania cu 3-0 în finală. Tot argint la Minsk a obţinut şi perechea Ovidiu Ionescu/Bernadette Szocs în proba de dublu mixt, după înfrângerea suferită cu 3-o în faţa perechii germane Patrick Franziska/Petrisa Solja. La Campionatele Mondiale individuale de tenis de masă de la Budapesta, singura medalie a României a fost câştigată de Ovidiu Ionescu. Jucătorul român şi partenerul său, spaniolul Alvaro Robles, au cucerit medaliile de argint în proba de dublu masculin, după ce au fost învinşi în finală de chinezii Long Ma şi Chuqin Wang cu scorul de 4-1. 