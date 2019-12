RETROSPECTIVA 2019 Visan (FRV): Nationala feminina Under-18 este revelatia anului in voleiul romanesc

Preşedintele Federaţiei Române de Volei, Gheorghe Vişan, a declarat, pentru AGERPRES, că echipa naţională feminină Under-18 este revelaţia anului 2019 în voleiul românesc după medalia de argint obţinută la Festivalul Olimpic al Tineretului European şi locul 6 la Mondial. "Anul 2019 a fost unul foarte bun pentru voleiul românesc având în vedere că Federaţia Română de Volei a avut cinci echipe naţionale calificate la Campionatele Europene. Iar unul dintre acestea, cea de Junioare II (n.r. - Under-18), după ce a încheiat Campionatul European pe locul 5 în 2018 s-a calificat direct atât la Campionatul Mondial, cât şi la Festivalul Olimpic al Tineretului European. Echipa naţională de Junioare II (Under-18) a obţinut la Mondial locul 6, iar la FOTE a disputat finala cu Rusia, obţinând în final medalia de argint. Reprezentativa de senioare a avut un rezultat bun la Campionatul European, locul 13, iar naţionala masculină nu a reuşit, în acest an, calificarea mai departe din faza grupelor după ce a pierdut în prelungiri cu Grecia. În urma evoluţiilor, naţionala masculină a ocupat locul 21 la Europene. Având în vedere aceste rezultate, considerăm că anul a fost unul foarte bun, cum nu am mai avut niciodată. Naţionala de Junioare II (Under-18) este revelaţia anului în voleiul românesc. Rezultatele acestor fete sunt excepţionale, sunt rezultate pe care Federaţia Română de Volei nu le-a mai avut la această categorie de vârstă în ultimii 30-40 de ani. Iar un merit important este al antrenorului Marius Macarie şi al colegilor săi, care au format un colectiv foarte valoros", a spus preşedintele. La nivel de echipe de club în 2019 s-a remarcat formaţia feminină CSM Volei Alba Blaj, care a disputat în premieră pentru voleiul românesc finala Cupei CEV, este de părere Gheorghe Vişan. "La nivel de club am avut din nou un rezultat de răsunet cu echipa CSM Volei Alba Blaj, care a reuşit să se califice în finala CEV Cup la feminin. Chiar dacă a pierdut (n.r. - în faţa formaţiei italiene Yamamay e-work Busto Arsizio) performanţa realizată în luna martie este una notabilă. În sezonul acesta Blaj participă în Liga Campionilor, dar nu a avut un start foarte bun în grupă, deşi ca şi componenţă are jucătoare mai valoroase decât în anii precedenţi. La început cei de la Blaj erau încântaţi de adversarii din grupă pentru că se gândeau că vor ieşi uşor din faza grupelor, numai că, iată, socoteala de acasă nu se potriveşte cu cea din târg. Echipa a pierdut la Nantes şi în aceste condiţii va fi foarte greu să mai prindă locul 2 care permite calificarea mai departe. Aşa că acum probabil va merge de pe locul 3 în Cupa CEV şi vom vedea ce rezultate va realiza acolo", a precizat Vişan. Punctul minus al FRV în acest an l-a reprezentat voleiul pe plajă, ca urmare a destrămării perechii Beata Vaida - Adriana Matei de la echipa naţională feminină a României. "La volei de plajă nu am mai avut rezultatele din anii trecuţi pentru că s-a produs un scurtcircuit în ultimele 6-7 luni. Practic echipa naţională feminină nu este completă acum. Cele două fete care au făcut acele rezultate mari s-au separat, mă refer la Adriana Matei şi Beata Vaida. Ele erau pe locul 20 şi ceva în lume la un moment dat, iar după separare naţionala a căzut sub locul 100. Antrenorul Adrian Pricop a găsit o înlocuitoare pentru Adriana Matei, pe Ariana Pîrv, dar nu una care să se dedice exclusiv voleiului pe plajă. Ea s-a dus cu Vaida la câteva turnee după care a renunţat, iar noi am sistat finanţarea până nu găsim o jucătoare care să joace numai volei pe plajă. Dacă nu se rupea această echipă, aveam şanse mari să mergem la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Dar acum sperăm să se refacă naţionala şi să reuşim să participăm la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024", a explicat preşedintele. Acesta s-a arătat mulţumit de finanţarea primită de FRV în 2019, având în vedere că în acest an a trebuit să achite şi taxa pentru organizarea unei grupe a Campionatului European de volei feminin din 2021 la Cluj-Napoca. "Pot să spun că acesta a fost primul an în care Federaţia Română de Volei a primit finanţarea pe care a cerut-o, după mai mulţi ani în care a fost văduvită din acest punct de vedere. Noi am solicitat finanţare pentru a putea asigura pregătirea necesară a reprezentativelor naţionale şi participarea la toate competiţiile majore internaţionale şi am primit suport din partea Ministerului Tineretului şi Sportului. Sper ca finanţarea să rămână la acelaşi nivel şi în 2020. Dar chiar dacă va fi mai micuţă tot cred că va fi bine. Spun asta pentru că finanţarea de anul acesta a acoperit o mare parte a taxei pentru organizarea Campionatului European din 2021"a afirmat el. Gheorghe Vişan susţine că echipele naţionale de volei au şanse minime de a obţine calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo. "E foarte greu la volei să putem participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Este un sistem foarte dificil de calificare pentru că sunt locuri foarte puţine pentru Europa, iar ca atare este greu de crezut că noi vom putea prinde vreun loc. Păi să ne gândim că acolo este Turcia, care are o finanţare uriaşă la volei, sau Olanda... deci este foarte greu să putem răzbi la turneele preolimpice de la începutul anului 2020, atât la feminin, cât şi la masculin", a precizat oficialul FRV. În 2020 obiectivele federaţiei sunt legate în principal de campania de calificare la Campionatul European a primei reprezentative masculine. "În anul care urmează vom avea meciuri de calificare la Europene pentru naţionala masculină. Sperăm să repetăm rezultatul bun realizat prin calificarea la Europenele de anul acesta. E necesar să acumulăm puncte pentru a ne ridica în clasamentul european şi mondial. Sper eu să ne calificăm la al doilea turneu final consecutiv. Pentru că deja am prins gustul calificărilor la Europene şi la băieţi şi nu mai vrem să lipsim. Iar la fete nu avem calificări pentru că suntem deja calificaţi din postura de gazde a CE din 2021. În schimb, în 2020 vom avea în aprilie calificări la toate celelalte categorii de vârstă. Şi eu sper să reuşească toţi", a adăugat Vişan. În opinia preşedintelui Federaţiei Române de Volei, titlul de sportivul anului 2019 în România ar trebui să îi revină câştigătoarei turneului de la Wimbledon, Simona Halep. "Noi încă nu am realizat la nivelul federaţiei un clasament cu cei mai buni voleibalişti ai anului 2019. În orice caz, vom lua în considerare toţi sportivii componenţi ai echipelor naţionale, indiferent de vârstă. Sportivul român al anului cred că este Simona Halep, care în ciuda unor sincope pe care le mai are, ne reprezintă la un nivel înalt şi destul de constant în lume", a precizat Gheorghe Vişan. La cele două turnee finale ale Campionatului European de seniori din 2019, echipa naţională feminină a României s-a clasat pe poziţia a 13-a, în timp ce reprezentativa masculină a ocupat locul 21. Selecţionata feminină Under 18 a României a obţinut medalia de argint la Festivalul Olimpic al Tineretului European şi locul 6 la Campionatul Mondial. Echipa CSM Volei Alba Blaj a disputat în acest an finala Cupei CEV însă a fost învinsă de formaţia italiană Yamamay e-work Busto Arsizio cu 3-0 în prima manşă şi 3-1 în retur. AGERPRES (A-autor: Marius Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Ada Vîlceanu)