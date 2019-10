Retrospectiva incendiilor produse in ultimul deceniu la manastirile pastorite de IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului

Incendiile izbucnite la mănăstiri au o mare încărcătură emoţională, atât pentru enoriaşi, cât şi pentru întreaga comunitate. Încă din cele mai vechi timpuri, mistuirea unui lăcaş de cult nu era văzută ca un semn de bun augur. Nici Arhiepiscopia Tomisului nu a fost ocolită de astfel de episoade sumbre.Fie că a fost vorba de un scurtcircuit sau de instalaţii improvizate, flăcările au cuprins şase mănăstiri care se află sub conducerea actualului arhiepiscop al Tomisului, ÎPS Teodosie. Pe lângă acestea, în Vatra Dornei a ars o parte din lăcaşul de cult care a fost ctitorit de către ÎPS Teodosie, numărul incendiilor ajungând la 7, chiar dacă ultimul nu s-a produs pe raza judeţului Constanţa.În data de 3 octombrie 2019, biserica mănăstirii „Sfântul Apostol Filip“ din Adamclisi a fost cuprinsă de un incendiu puternic. Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Constanţa, focul a ars generalizat, iar ulterior turla bisericii s-a prăbuşit. Au intervenit trei autospeciale de stingere, o autoscară şi o ambulanţă SMURD. Focul a fost lichidat complet după aproximativ cinci ore. Cauza probabilă – un scurtcircuit electric. Biserica a ars în proporţie de 80%, dar a fost salvat paraclisul din subsol.Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea“, mănăstirea nu are aviz de securitate la incendiu şi nici autorizaţie de securitate la incendiu. În urma verificărilor efectuate ulterior de comisia din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea“ al judeţului Constanţa, a fost aplicată o amendă în valoare de 500 de lei reprezentanţilor mănăstirii, pentru exploatarea instalaţiei electrice cu improvizaţii.Tot în acest an, dar în primăvară, un alt incendiu la o mănăstire constănţeană punea pe jar pompierii. Pe 12 martie, în localitatea 23 August din judeţul Constanţa, pompierii au fost solicitaţi pentru că a fost cuprinsă de foc chilia Mănăstirii „Sfinţii Ierarhi Nicolae şi Bretanion”. Peste 40 de pompieri au intervenit cu cinci autospeciale de stingere cu apă şi spumă, cât şi cu o autospecială de lucru la înălţime din cadrul a cinci subunităţi. Ulterior, s-a alăturat şi o autoscară mecanică. De la acoperiş, focul s-a propagat la etajele inferioare, însă toate persoanele aflate în chiliile afectate s-au autoevacuat în siguranţă. După trei ore de luptă cu flăcările de la mănăstire, acoperişul a fost distrus în totalitate.Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea“ al Judeţului Constanţa au fost solicitaţi pe 12 decembrie 2018, cu doar două săptămâni înainte de Crăciun, să intervină în localitatea Cloşca, comuna Horia, judeţul Constanţa. Un incendiu a cuprins la acea dată acoperişul unei chilii de la mănăstirea din localitatea Cloşca. Din fericire, nu au fost victime, dar la final, pompierii au constatat că au ars o magazie, camera centralei termice, un atelier de vopsele şi acoperişul de aproximativ 150 mp. 11 pompieri şi două autospeciale au intervenit atunci.Pe 5 decembrie 2016, pompierii constănţeni au intervenit la un incendiu produs la Mănăstirea Stejaru, unde pagube însemnate au fost înregistrate. Sala de mese şi camera centralei şi acoperişul au fost distruse în urma focului. De altfel, două autospeciale ale pompierilor de la Hârşova au intervenit la faţa locului.Pe 24 august 2015, pompierii constănţeni au fost solicitaţi la Mănăstirea „Înălţarea Domnului“ din localitatea Mircea Vodă. Casa parohială a fost, atunci, cuprinsă de flăcări. Măicuţele de la mănăstire au fost evacuate, dar, din fericire, nu au fost victime.Pe 11 februarie 2010, la mănăstirea de la 23 August, un incendiu s-a produs la magazinul de obiecte religioase, iar patru autospeciale s-au deplasat la faţa locului. Au mai ars şi alte două magazii de lemne, fiind vorba de un total de 100 de metri pătraţi afectaţi. Chiliile nu au fost afectate, iar cauza incendiului a fost un scurt circuit electric produs la un aparat sub tensiune.

Mănăstirea de la Vatra Dornei - 7 septembrie 2015

Militarii Detaşamentului de Pompieri Vatra Dornei împreună cu lucrătorii Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Crucea au intervenit cu patru autospeciale şi o ambulanţă SMURD pentru localizarea şi lichidarea unui incendiu izbucnit la Complexul Monahal „Acoperământul Maicii Domnului”, din localitatea Gheorghiţeni, comuna Dorna Arini. Incendiul s-a produs la data de 7 septembrie 2015. La sosirea echipajelor, ardeau cu flacără materialele combustibile din interiorul unei încăperi din corpul de chilii, cu pericol de propagare la întreaga construcţie (D+P+1+M), cu amprenta la sol de aproximativ 450 mp, la întregul complex monahal, la baza de tratament şi la o casă învecinată.Au fost afectate bunurile din interiorul a două încăperi, pe o suprafaţă totală de aproximativ 60 mp. Au ars obiecte de mobilier, o ladă frigorifică, unelte electrice de tâmplărie, icoane şi cărţi din interiorul chiliei. S-au degradat planşeul unei bucătării de la demisol şi alte bunuri. Pe timpul intervenţiei, echipajul pompierilor paramedici SMURD a acordat primul ajutor medical unui monah, în vârstă de 89 ani, care a suferit un atac de panică. Acesta a fost transportat la Spitalul Municipal din Vatra Dornei pentru investigaţii suplimentare. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost efectul termic al curentului electric, generat de mai multe aparate electrice lăsate sub tensiune, pe o instalaţie electrică subdimensionată. La faţa locului s-au deplasat Grupa Operativă a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Bucovina“ al judeţului Suceava, condusă de generalul de brigadă Ion Burlui, şi Constantin Harasim, prefectul judeţului, în calitate de preşedinte al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. Mănăstirea din nordul ţării a fost ctitorită de ÎPS Teodosie.