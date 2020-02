Reuniune a Consiliului Guvernator al Comunitatii Democratiilor, la Bucuresti

Ministrul propus al Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, va deschide, joi, reuniunea Consiliului Guvernator al Comunităţii Democraţiilor, care are loc la Bucureşti, în contextul exercitării Preşedinţiei române a acestui for. Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe transmis AGERPRES, reuniunea are ca obiectiv principal pregătirea Conferinţei ministeriale a Comunităţii Democraţiilor, care va avea loc în zilele de 25 şi 26 iunie, la Bucureşti, şi va marca celebrarea a 20 de ani de la semnarea Declaraţiei de la Varşovia, documentul fondator al forului. În marja conferinţei, ministrul va avea o serie de întrevederi bilaterale, printre care cu omologul gambian, Mamadou Tangara, şi cu secretarul general al Comunităţii Democraţiilor, Thomas Garrett. România asigură Preşedinţia Comunităţii Democraţiilor în perioada septembrie 2019 - septembrie 2021, având ca principale obiective, printre altele, facilitarea implicării tinerilor în procesele democratice, promovarea democraţiei pe plan global, ca unic sistem care garantează prosperitatea şi dezvoltarea durabilă, precum şi relaţia dintre procesele democratice şi tehnologia informaţiei. Comunitatea Democraţiilor, înfiinţată în anul 2000, la iniţiativa SUA, prin semnarea de către 106 state a Declaraţiei de la Varşovia, este cea mai amplă platformă de dezbatere şi schimb de experienţă pe tema democraţiei la nivel global. Consiliul Guvernator, care se compune din 31 de state, inclusiv România (din 2011), este principalul organ decizional al Comunităţii Democraţiilor. AGERPRES/(AS - autor: Oana Ghiţă, editor: Claudia Stănescu, editor online Daniela Juncu)