Reuniune a ministrilor din tarile NATO: Franta cere ca deciziile sa se ia altfel, iar Germania vrea comitet de experti

Cu doua saptamani inaintea summitului NATO de la Londra, la reuniunea ministrilor de externe ai NATO care se desfasoara miercuri Franta la va prezenta statelor membre propunerile ei de modificare a procesului decizional in cadrul NATO, in timp ce Germania va propune crearea unui comitet de experti care sa revitalizeze dezbaterea in cadrul Aliantei pentru "dezvoltarea unei viziuni in comun" care sa conduca la "recastigarea increderii" intre aliati, relateaza agentiile AFP si EFE.