Reuniunea Comunitatii Alumni UAIC. Nou start in relatia cu absolventii Universitatii - FOTO

Intalniri bianuale, activitati de mentorat pentru studenti, colaborare in studii de cercetare si dezvoltarea unui fond privat de burse sunt cateva dintre initiativele in care va fi implicata comunitatea absolventilor Universitatii „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi. Aceste activitati au fost prezentate joi, 9 mai, la o prima intalnire dedicata Comunitatii Alumni UAIC, ce s-a desfasurat in Aula Magna „Mihai Eminescu". Peste 200 de fosti studenti au revenit la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, la Reuniunea bianuala a Comunitatii Alumni UAIC, un eveniment menit sa puna bazele relatiei dintre institutie si absolventii sai. Intalnirea a fost organizata de Biroul alum ...