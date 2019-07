Reuters: Leul romanesc, cea mai slaba moneda din Europa Centrala si de Est in ultimul an

Leu Romanesc google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O analiza Reuters arata ca moneda noastra nationala a inregistrat, in acest an, cea mai slaba performanta din regiune. Principalele valute din Europa Centrala si de Est (CEE) ar urma sa se aprecieze usor fata de euro in urmatorul an, conform unui sondaj realizat de Reuters, deoarece bancile centrale din regiune indica mentinerea unor rate stabile ale dobanzilor, spre deosebire de politicile anuntate de Rezerva Federala a SUA (Fed) si de oficialii Bancii Centrale Europene (BCE). Anul viitor, leul romanesc ar urma sa se deprecieze usor, la 4,81 pentru un euro, de la 4,725, conform sondajului realizat in perioada 1-3 iulie in randul a 34 de analisti. Leul romanesc a inregistrat, in acest an, cea mai slaba ...