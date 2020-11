Reuters: Numarul persoanelor infectate cu coronavirus a depașit, la nivel mondial, pragul de 50 de milioane

Numărul cazurilor de infecţii cu noul coronavirus la nivel mondial a depăşit duminică 50 de milioane de cazuri, potrivit datelor Reuters, iar cel de-al doilea val al pandemiei produs în ultimele 30 de zile reprezintă un sfert din acest total. Media ultimelor şapte zile arată că numărul infecţiilor zilnice cu coronavirus creşte cu peste 540.000. […] The post Reuters: Numărul persoanelor infectate cu coronavirus a depășit, la nivel mondial, pragul de 50 de milioane appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.